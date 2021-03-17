Психологи узнали, как люди выбирают вино в магазине 8 17.03.2021, 16:51

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Критерии выбора вас позабавят.

В идеальном мире люди опираются при выборе вина на свои знания о сортах винограда, годах лучших урожаев и — для знатоков — о терруарах. Но на самом деле, оказывается, все гораздо проще: если выбор велик, а вина человеку незнакомы, он с большой вероятностью выберет то вино, название которого легче произнести. А еще покупателей привлекают этикетки с симпатичными картинками, даже заведомо не имеющими отношения к вину, пишет «Вокруг света Украина».

О скрытых мотивах нашего выбора написал профессор Чарльз Спенс в своем обзоре, опубликованном в журнале Cognitive Research: Principles and Implications. Обзор является компиляцией примерно 20 исследований, проведенных в разных странах Европы.

Суммируя результаты, полученные исследователями в разных странах и при разной постановке экспериментов Спенс пишет, покупатели, столкнувшиеся с сотнями незнакомых бутылок на полке супермаркета, скорее всего, выберут ту, название которой им будет легче всего произнести. Также покупателей привлекают бутылки с запоминающимися изображениями жирафов, кенгуру и обезьян, а если вино им понравится, то из-за такой этикетки и простого названия им его будет проще запомнить. Именно «бренды с животными» являются значимой частью успеха виноделов Нового Света из таких стран, как Австралия и Южная Африка.

Кроме того, Спенс указывает на то, что психология может влиять на вкус вина после его открытия. Так, большинство потребителей предпочтет пить из бутылки с пробкой, чем из бутылки с завинчивающейся крышкой, независимо от того, насколько хорошее вино будет внутри. Исследования также показали, что пьющие могут получить большее удовольствие от вина, слушая правильную музыку — например, красное вино хорошо сочетается с блюзом.

Спенс также предостерег от покупки вина, которое напоминает о прошедшем празднике, или другом счастливом событии. Эта психологическая ловушка известна, как «парадокс провансальского розового вина» в честь тех, кто пытался таким образом воссоздать знойные ночи во Франции. Но способ не работает, поскольку на мозг помимо вкуса вина влияют и ощущения от окружения. Как следствие, вкус дома вина не будет таким же, каким он остался в воспоминаниях.

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