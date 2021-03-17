Знатоки отказываются сниматься в «Что? Где? Когда?» на ОНТ 6 17.03.2021, 17:01

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Ведущий белорусского телеклуба “Что? Где? Когда?” Алесь Мухин

фото: uchastniki.com

Не все согласны находиться в эфирной сетке рядом с пропагандой.

"Команда Ильи Бороды не сыграет в новом сезоне белорусского телеклуба "Что? Где? Когда?". Нас пригласили — мы отказались", — рассказывает "Еврорадио" обладатель "Малой Хрустальной совы" клуба знатоков Антон Иоков.

Обладатель “Малой Хрустальной совы” клуба знатоков Антон Иоков

"Фейсбук"

Игроки белорусского телеклуба "Что? Где? Когда?" не хотят сниматься на телеканале ОНТ. После выборов канал занял откровенно провластную позицию и принялся поливать грязью протестующих. Не все согласны находиться в эфирной сетке рядом с пропагандой. Поэтому в весенней серии игр "Что? Где? Когда?" 2021 года телезрители увидят много новых лиц.

В феврале телеклуб провел отбор знатоков в новые команды. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что в обновленные команды попали не более десяти игроков, которые уже садились за зеркальный стол. В списке знатоков телеклуба сегодня больше 80 человек. Остальным или не предлагали участвовать в этой серии, или они отказались играть — как команда Ильи Бороды.

Впрочем, другие знатоки информацию об отказе участвовать в телесъемках комментируют неохотно. Мол, "возможно, эти слухи небезосновательны", но говорить что-то от своего имени не хотим.

Минус "Кентавр", плюс Dana?

Кроме того, телеклуб "Что? Где? Когда?" потерял одного из бизнес-партнеров — страховое общество "Кентавр", представитель которого защищал интересы телезрителей. Генеральный директор "Кентавра" Сергей Прохорчик связывает это в первую очередь с пандемией: "Надо думать о людях".

Сергей Прохорчик и Алесь Мухин

фото:belasin.by

"Передача замечательная, но пандемия не закончилась. Медики прогнозируют третью волну коронавируса — люди умирают, вообще-то. Во время съемок участники достаточно плотно стоят друг к другу. Получается, надо либо надевать маски, либо никого не приглашать. Это ломает привычный формат программы. Так что лично мое мнение — лучше переждать", — рассказывает он.

Что касается отказов со стороны знатоков — по словам Прохорчика, ведущий игры Алесь Мухин рассказывает, что их тоже смущает в первую очередь коронавирус.

"Лично я бы ситуацию не политизировал, но это мое мнение, — продолжает гендиректор "Кентавра". — Что касается знатоков — их право отказываться от участия в программе по любым причинам. Я их точку зрения [имеется в виду нежелание сниматься на телеканале ОНТ. — Еврорадио], если такая существует, уважаю".

В ОАО "Белорусский народный банк" рассказали, что сохраняют статус партнера белорусского телеклуба "Что? Где? Когда?". Представитель банка продолжит защищать интересы знатоков.

Кроме того, говорят о том, что новым партнером белорусского телеклуба "Что? Где? Когда?" станет группа строительных компаний Dana. Однако проверить эту информацию у журналистов не получилось.

Ведущий "Что? Где? Когда?", известный белорусский знаток Алесь Мухин не хочет комментировать ситуацию с весенней серией до того, как игры не выйдут в эфир: "Все может еще сорок раз поменяться — боишься куда-нибудь дунуть".

"Мы планируем выходить в эфир 2 апреля, где и собираемся рассказать про все наши новости, — рассказывает Еврорадио Мухин. — Передачу покажут по телеканалу ОНТ, лицензия с Москвой продлена".

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