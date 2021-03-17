К гродненскому музыканту Алесю Денисову пришли с «осмотром квартиры» 1 17.03.2021, 17:26

Алесь Денисов

Фотo: budzma.org

Сам лидер рок-группы DZIЕCIUKI находится не в городе.

В Гродно проходит "осмотр" квартиры журналиста и музыканта Алеся Денисова, лидера группы DZIЕCIUKI, сообщает пресс-служба БАЖ.

Осмотр квартиры Денисова происходит в рамках той самой проверки, что и у журналиста Яна Романа, которого подозревают в финансировании протестов (он оплатил штрафы двум лицам, наказанным за участие в протестах).

Сам Денисов находится не в городе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».