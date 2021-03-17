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К гродненскому музыканту Алесю Денисову пришли с «осмотром квартиры»

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  • 17.03.2021, 17:26
К гродненскому музыканту Алесю Денисову пришли с «осмотром квартиры»
Алесь Денисов
Фотo: budzma.org

Сам лидер рок-группы DZIЕCIUKI находится не в городе.

В Гродно проходит "осмотр" квартиры журналиста и музыканта Алеся Денисова, лидера группы DZIЕCIUKI, сообщает пресс-служба БАЖ.

Осмотр квартиры Денисова происходит в рамках той самой проверки, что и у журналиста Яна Романа, которого подозревают в финансировании протестов (он оплатил штрафы двум лицам, наказанным за участие в протестах).

Сам Денисов находится не в городе.

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