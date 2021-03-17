Сборная России по хоккею выступит на ЧМ с гимном IIHF

Сборная России по хоккею выступит на ЧМ с гимном IIHF9
- 17.03.2021, 18:19
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Выступать под национальным флагом и гимном запретили.
Сборная России будет выступать на чемпионате мира 2021 года под флагом олимпийского комитета страны (ОКР) и с гимном Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом сообщил глава IIHF Рене Фазель.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о запрете российским спортсменам выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под национальными флагом и гимном в течение двух лет.
«Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага – будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF. Это даже не гимн, а скорее «джингл», - сказал Фазель.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Причина — проблемы безопасности.