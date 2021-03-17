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До +6°С ожидается в Беларуси в четверг

  • 17.03.2021, 19:04
До +6°С ожидается в Беларуси в четверг

Будет облачно с прояснениями.

Кратковременные осадки и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 18 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - до 6 градусов тепла.

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