Аномальная зима в России поставила под угрозу будущий урожай 1 17.03.2021, 19:50

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Сложнее всего ситуация на Северном Кавказе.

Аномальная зима поставила под угрозу почти четверть озимых посевов в России, пишет VTimes со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. Череда снегопадов, морозов и дождей покрыла посадки ледяной коркой, что может отразиться на будущем урожае.

В удовлетворительном состоянии находится 45,7 процента озимых, в хорошем — 30,8 процента. Сложнее всего ситуация на Северном Кавказе — там в плохом состоянии оказалась почти половина посевов под озимыми. В других частях страны тоже наблюдаются проблемы. Так, например, 58 процентов озимых в Воронежской области находятся в неудовлетворительном состоянии.

Игроки рынка говорят, что все будет зависеть от весны. «Если она будет мягкая и медленная, то проблем не будет, если быстрая и жаркая, тогда много можем потерять», — отметил владелец компании «Раздолье» Эдуард Курочкин.

Проблемы со сбором урожая могут отразиться на стоимости, как это уже произошло с аналогичными продуктами из пшеницы и семян подсолнечника. Из-за снижения урожая зерновых в мире российское зерно стало расти в цене за рубежом, что привело к подорожанию на внутреннем рынке.

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