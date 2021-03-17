В Google произошел сбой 1 17.03.2021, 20:15

Поиск и сервисы работают с перебоями.

В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой. У пользователей возникают проблемы с поиском и сервисами Google.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы с работой поиска и сервисов Google, в том числе по почте и картами, наблюдаются в США и Европе.

По данным Downdetector, у 52% пользователей возникают проблемы с поиском Google, а 48% - жалуются на проблемы с авторизацией.

При попытке открыть веб-страницу Google браузеры выдают сообщение об отсутствии соединения с сайтом.

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