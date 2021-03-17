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Польша сокращает поставки российской нефти

  • 17.03.2021, 21:38
Польша сокращает поставки российской нефти

Концерн Orlen заключил новый контракт с «Роснефтью».

Польский нефтеперерабатывающий концерн Orlen заключил новый двухлетний контракт с компанией «Роснефть», который предусматривает сокращение поставок российской нефти до 3,6 млн тонн в год. До этого российская компания поставляла от 5,4 до 6,6 млн тонн сырой нефти ежегодно, передает «Радио Польша».

«Ограничение объема не повлияет на безопасность поставок. Мы готовы к этому благодаря хорошим торговым отношениям с поставщиками из других регионов мира», - написал на своей странице в Twitter глава Orlen Даниель Обайтек.

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы Orlen получают нефть по долгосрочным контрактам с Саудовской Аравией и Россией, а также по спотовым поставкам, в том числе, из Северного моря, Анголы и Нигерии.

Польский концерн также объявил, что впервые в истории заключил контракт на поставку американской сырой нефти от Exxon Mobil – крупнейшей топливной компании в мире. Речь идет о ежегодных поставках порядка 1 млн тонн сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы Orlen в Польше, Чехии и Литве.

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