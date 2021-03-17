США намерены пересмотреть политику в отношении КНДР 17.03.2021, 22:08

Блинкен не стал отрицать, что США рассматривают военный вариант по Северной Корее.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отрицать, что новая американская администрация рассматривает военный вариант в рамках продолжающегося пересмотра политики в отношении Северной Кореи. Госдепартамент опубликовал в среду, 17 марта, текст интервью главы ведомства японскому телеканалу TV Asahi, передает korrespondent.net.

Журналист спросил Блинкена, рассматривает ли Вашингтон военный вариант в отношении Пхеньяна.

"Что ж, то, что мы будем рассматривать и рассматриваем в ходе этого обзора, – это анализ различных возможностей давления, а также различных возможностей для дипломатических усилий, и давайте посмотрим, что нам удастся. Мы хотим быть уверены, что завершим этот процесс, поделимся своими выводами и заключениями с нашими ближайшими партнерами в Японии и Южной Корее, а затем будем работать над этим вместе", – ответил Блинкен.

Он рассказал, что в процессе пересмотра задействованы неправительственные эксперты, бывшие должностные лица высокого ранга, а также представители Южной Корея и Японии. Блинкен подчеркнул, что "пересмотр в самом разгаре", и выразил надежду, что он "будет завершен в ближайшие недели".

Также глава Госдепа подверг резкой критике КНДР, обвинив ее руководство в систематическом нарушении прав собственных граждан. Об этом он сказал в ходе встречи со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном в Сеуле, куда он прибыл в ходе первого зарубежного турне в этой должности.

"Авторитарный северокорейский режим продолжает систематическую и широко распространенную практику нарушения прав своих собственных граждан, – подчеркнул Блинкен. – Мы должны подняться в защиту фундаментальных прав и свобод против тех, кто их попирает".

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