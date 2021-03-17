США вводят технологическую блокаду России 2 17.03.2021, 23:04

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Американский Минторг резко ужесточил запрет на экспорт технологий.

США ужесточают ограничения на экспорт технологий в Россию в ответ на нарушение Москвой Конвенции о запрещении химического оружия и применение боевых ядов против собственных граждан, объявил в среду американский Минторг.

С 18 марта аннулируются лицензии на поставку в РФ товаров и услуг, чувствительных с точки зрения национальной безопасности (NS items), говорится в релизе ведомства.

Под отмену лицензий попадает экспорт трех категорий: запчасти и материалы для обслуживания, незапрещенное ПО, а также товары, предназначенные для ограниченного реэкспорта.

С 18 марта Минторг США начнет рассматривать новые запросы на экспортные лицензии исходя из «презумпции запрета», предупреждает ведомство.

Исключение из санкций предусмотрено для продукции, которая необходима для безопасности полетов гражданских пассажирских самолетов и поддержания правительственного космического сотрудничества.

Кроме того, разрешен экспорт дочерним филиалам, полностью принадлежащим американским компаниям и другим иностранным филиалам американских компаний, находящихся в США.

Временное исключение - до 1 сентября - предоставлено для товаров, которые необходимы для космических пусков.

«Министерство торговли нацелено на то, чтобы не допустить Россию к чувствительным американским технологиям, которые могут направлены для ее зловредной деятельности с химическим оружием. Использовав нервные агенты против диссидентов, как внутри страны, так и за границей, правительство России совершило вопиющее нарушение Конвенции о запрете химического оружия и поставило под смертельную угрозу своих собственных граждан и жителей других стран», - отмечает Минторг.

Речь идет об покушении на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в августе 2018 года, а затем - попытка отравления Алексея Навального в августе 2020-го.

Новый раунд технологический санкций - первый в серии залпов, который готовит администрация Байдена. По данным CNN, ближайшую неделю последуют меры за вмешательство в выборы, которое, как полагает американская разведка, санкционировал лично президент Владимир Путин, чтобы спасти от поражения Дональда Трампа.

За кампанию по дискредитации Джо Байдена и демократической партии будут наказаны чиновники из высшего руководства России, рассказали Bloomberg источники в Белом доме.

Кроме того, рассматриваются санкции против олигархов и российского госдолга.

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