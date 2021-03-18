Ученые выяснили, на каких планетах может быть пригодная для жизни атмосфера 18.03.2021, 8:31

Раньше считалось, что они ее утратили.

Тандем американских астрономов предположил, что горячие каменистые экзопланеты могут в течение долгого времени сохранять атмосферу, насыщенную водяным паром, пишет «Вокруг света. Украина».

Об этом рассказали доктор Эдвин Кайт из Чикагского университета и доктор Лора Шефер из Стэнфордского университета.

До последнего времени многие исследователи склонялись к мысли, что большинство скалистых планет утратили свои атмосферы.

По словам Эдвина Кайта, благодаря миссии NASA «Кеплер» ученые узнали, что экзопланет, которые немного меньше Нептуна, очень много. И это стало для исследователей неожиданностью. Так как в нашей Солнечной системе такого не наблюдается.

Но важно то, отметил профессор, что астрономы знают, из чего состоят эти планеты. Существуют веские доказательства того, что они представляют собой «шары магмы, покрытые водородной атмосферой».

Также существует много похожих небольших скалистых планет, которые лишены водородных оболочек.

«Джеймс Уэбб» проверит версию астрономов

Эдвин Кайт и Лаура Шефер сосредоточились на некоторых потенциальных последствиях того, что планета покрыта океанами расплавленных горных пород.

Жидкая магма на самом деле довольно текучая, поэтому она так же сильно оборачивается, как и океаны на Земле, заметил доктор Кайт. По его словам, велика вероятность того, что эти магматические океаны высасывают водород из атмосферы и, реагируя, образют воду.

Часть этой воды уходит в атмосферу, но гораздо больше попадает в магму, считает Эдвин Кайт. После того, как ближайшая звезда удаляет из атмосферы водород, вода уносится в атмосферу в виде пара.

В конце концов, на планете остается атмосфера, в которой преобладает вода. Эта стадия может длиться на некоторых планетах миллиарды лет, отметил доктор Кайт.

Версию команды в ближайшее время можно будет проверить с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Он отправится в космос в конце года.

JWST, мощный преемник телескопа Хаббла, сможет проводить измерения состава атмосферы экзопланет. Если он обнаружит планеты с водой в атмосфере, это будет для астрономов большой удачей.

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