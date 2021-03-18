«Такое количество перестановок во власти говорит только об одном — не на кого опереться» 10 18.03.2021, 8:40

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фото: НАША НИВА

Режим не просто пилит сук под собой, а под корень сваливает дерево.

Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко прокомментировал последние события в Беларуси:

— Оглядываясь вокруг, я вижу, что не просто пилится сук, а под корень спиливается дерево, которое 26 лет выращивалось, чтобы теперь с криками «так не достанься же ты никому» все растащить на дрова и сказать: видите, до чего вы довели страну! — приводит слова аналитика издание «Салідарнасць».

Эксперт размышляет над тем, что может стать последней точкой для большинства белорусов.

— Откуда сейчас в основном берут деньги? Банки не хотят выдавать кредиты госпредприятиям, но их заставляют. Подняли все штрафы и окончательно вытрясают деньги с народа. Но это не бесконечный процесс. В фильме «В круге первом» было хорошо сказано: «Вы можете пугать только того, у кого что-нибудь есть. Но вы ничем не напугаете того, у кого больше нечего забрать».

Сегодня почти половина получают зарплаты 300-500 рублей. Говорят, что на раскаленной плите можно сидеть, пока печь не станет. А раз ты сидишь, значит, еще не так сильно припекло? Поэтому, когда мы говорим про зарплаты в 500 рублей и никого еще «не припекает», даже с точки зрения собственного достоинства, что тут ожидать? Пока совсем все не развалится и не коснется каждого.

Тогда мы увидим, как активное население будет куда-то уезжать, как минимум, в Россию, — полагает топ-менеджер.

По его мнению, позиция государственных органов, которые как раз и наделили функцией «вытрясти все», только усугубляет ситуацию. В подтверждение этой мысли Александр Малашко приводит такой жизненный факт:

— На днях мне рассказали об одной проверке. Не буду называть организацию, я вообще сначала подумал, что это анекдот, но история оказалась реальной. Во время проверки магазина проверяющие указали на «вопиющее нарушение», за которое выставили предписание. Оказывается …у швабр должны быть желтые наконечники. Я, естественно, поинтересовался: почему? Потому что тряпки желтые. (смеется)

Еще одна претензия этому же магазину уже от МЧС была выставлена за красиво выложенное на стене название магазина. Сказали, что это может загореться, и потребовали все снять. Вот чем сейчас занимаются проверяющие организации, которым дали команду «фас» и сказали вытрясти все.

Присущим нашему времени специалист отмечает и серьезное смятение во властных структурах.

— Постоянная смена руководителей, в том числе силовых ведомств, — это вопрос доверия системе. Идет поиск, на кого все-таки можно опереться. Я воспринимаю это так. Когда в бизнесе у человека есть команда, на которую ты можешь опереться, у тебя не возникает никакой мысли что-то менять, потому что найти в команду достойного классного человека требует много ресурсов.

Соответственно, такое количество перестановок говорит только об одном — не на кого опереться. Поэтому ротации будут продолжаться, и чем дальше, тем они будут интереснее, — заключает Малашко.

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