Дефолт все ближе: стало известно, как на самом деле сократились валютные резервы Беларуси 4 18.03.2021, 8:48

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Цифры впечатляют.

Валютные потери страны в январе-феврале оказались более чем вдвое выше объявленного снижения ЗВР – официальных золотовалютных резервов Беларуси, составив немногим меньше $800 млн – огромную сумму, пишет «Инфобанк».

При том, что ЗВР, по данным Нацбанка, за первые два месяца 2021 года сократились только на $354 млн, в том числе:

за январь – на $265 млн

за февраль – на $89 млн.

И на 1 марта ЗВР составили $7,115 млрд (на 1 января было $7,468 млрд).

При этом многие задавались вопросом: почему настолько небольшое падение ЗВР в феврале? Ведь население продолжило вывод денег из валютных депозитов и скупать иностранную валюту, но, главное, очень много потрачено на «спасение БМЗ».

И при этом никаких существенных валютных притоков в страну в феврале не было. Самый значительный приток – Газпром в этом месяце открыл кредитную линию Белгазпромбанку на $60 млн. Западный источник заимствований закрыт, а в Сочи не договорились.

Но все стало на свои места после опубликования данных по международным резервным активам и ликвидности Республики Беларусь в иностранной валюте на 01.03.2021 – на сайте Нацбанка.

В этих данных учитываются международные активы не только попадающие в категорию «официальных резервных активов», но и валютные активы, не соответствующие таким стандартам. Например, российский рубль. Или инвалюта, хранящаяся на депозитах в банках не высшей категории надежности.

Тем не менее, и эта иностранная ликвидность может быть конвертирована в активы «высшего уровня» – резервные, и даже использована при оплате импорта (российский рубль – за российские же товары).

То есть общая сумма внешних финансовых активов Беларуси – более объемлющий показатель, чем ЗВР, которые всего лишь являются его частью, хотя – самой важной и значительной.

И вот, если сравнить объем международных резервных активов и ликвидности Республики Беларусь в иностранной валюте на 1 марта с этим же показателем на 1 января, то получается, что они сократились на $781 млн. В том числе:

за январь – на $488 млн

за февраль – на $293 млн.

А сумма конкретно тех валютных активов, что не подпадают под требования резервных, уменьшилась за январь-февраль на $427 млн – больше, чем сокращение только лишь ЗВР.

Таким образом, всей международной ликвидности из страны ушло за первые два месяца 2021-го более чем вдвое больше, чем непосредственно ЗВР ($781 млн против $354 млн).

И по состоянию на 1 марта их осталось на $7,278 млрд (на 1 января было 8,059 млрд). В том числе:

официальных резервных активов (ЗВР): $7,115 млрд – 97,7% всех активов (два месяца назад было: $7,468 млрд и 92,7%)

других активов в иностранной валюте, не включенных в ЗВР: $164 млн – 2,3% (в начале года было: $591 млн и 7,3%).

Максимум общих международных финансовых активов Беларуси последних лет – $9,394 млрд в самом начале 2020 года. А сегодняшняя сумма – это уровень 2-х летней давности – марта 2019-го.

Рекордный объем совокупной иностранной ликвидности был в 1-й половине 2012 года: исторический пик – $11,639 млрд в конце марта, причем «не резервная» доля в ней была тогда огромна – более $3 млрд (и более $8 млрд ЗВР).

Он создался тогда благодаря:

продаже Газпрому в конце 2011-го второй половины Белтрансгаза

возвращению валюты в банковскую систему после ее вывода в кризис 2011-го (особенно сильный был приток на срочные инвалютные депозиты физических лиц в 2012-м из-за девальвационных страхов после 2011-го)

большим заработкам от действия «растворительно-смазочных» схем при экспорте нефтепродуктов, действовавших по июль 2012-го.

Затем, с июля 2012-го, пошла обратная динамика: объем иностранной ликвидности Беларуси начал сокращаться, и в начале 2016-го он упал до минимума с 2009-го: за 3,5 года, таким образом, было «проедено» более $7 млрд.

С этого «дна» пошло посткризисное восстановление – как благодаря улучшению внешнеэкономического баланса, так и при помощи внешних и внутренних инвалютных заимствований, вплоть до начала 2020-го.

Но теперь заимствований нет, мировой коронакризис и политический кризис сказываются до сих пор, и результат ожидаем: объем международных финансовых активов Беларуси быстро сокращается.

Вот и выяснилось, почему ЗВР «просели» меньше, чем ожидалось: ушла валюта, не подпадающая под ранг «резервной», но которая, тем не менее, была значимой частью всей суммы валютных активов государства.

Теперь не резервной валюты осталось совсем мало, и для выполнения требований в иностранной валюте придется тратить валюту из ЗВР. Значит, они будут сокращаться более быстро.

Тем более, что из той же статистики Нацбанка следует, что в марте предстоят значительные траты валюты. Уже расписанных чистых затрат активов в иностранной валюте на следующий месяц – $597 млн, а на ближайшие 3 месяца – $834 млн.

А ведь еще могут быть т.н. «обусловленные краткосрочные чистые затраты активов в иностранной валюте» – потенциальные чистые затраты иностранной валюты, зависящие от развития ситуации, внешних событий, и потому не запланированных, но которые могут возникнуть. Их по сроку погашения до 1 месяца – на $770 млн, а на ближайшие 3 месяца – $800 млн (данные официальные).

Сегодняшние власти Беларуси изо всех сил стараются удержать курс белорусского рубля стабильным и не допустить дефолта – обеспечить неукоснительное соблюдение всех – внешних и внутренних – обязательств в иностранной валюте, выплачивать долги. Проводится жесткая монетарная политика.

Но ее недостаточно, ведь только государственный внешний долг составляет сейчас более $18 млрд. А валовый – более $42 млрд (исторический максимум) , в котором очень большая доля внешнего долга государственных предприятий и банков.

Это во много раз превышает всю сумму международных финансовых активов Беларуси даже с учетом золота. А без внешней валютной подпитки (или продажи «фамильного серебра» - лучших предприятий страны) выполнение долговых обязательств – под угрозой. А невыполнение долговых обязательств называется «дефолт».

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