Медики назвали рискующих повторно заболеть COVID-19 людей 18.03.2021, 9:03

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Уровень защиты у них в два раза ниже обычного.

Датские ученые назвали людей, которые рискуют заразиться коронавирусом повторно. Люди старше 65 лет подвержены более высокой вероятностью заболеть COVID-19 повторно, говорится в научном журнале Lancet.

В целом уровень защиты от повторного заражения у переболевших коронавирусом составляет 80,5 процента, однако среди лиц старше 65 лет он падает до 47,1 процента.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты указывают на важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.

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