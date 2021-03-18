закрыть
18 марта 2021, четверг, 12:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Витебске забастовали работники спецавтотранспорта

24
  • 18.03.2021, 9:30
  • 12,170
В Витебске забастовали работники спецавтотранспорта
иллюстрационное фото

Водители отказались выезжать в рейсы.

В Витебске началась забастовка на базе спецавтотранспорта, сообщает телеграм-канал «Рефлексия и реакция».

«В Витебске на спецавтобазе бастуют водители. Причина - низкая зарплата. Забастовка была в понедельник, все водители мусоровозов не выехали на маршруты, одной машиной даже перегородили выезд из базы. Причина - уменьшение зарплаты», — цитирует телеграм-канал сообщения в соцсетях.

«Работы очень много прибавилось, а зарплаты вообще нисколько не прибавилось. Грузчики и водители встали на защиту мастеров. Директора в то утро не было, он закрылся у себя», — сообщают участники забастовки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо
Сейчас нас большинство
Сейчас нас большинство Николай Статкевич