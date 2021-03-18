В Витебске забастовали работники спецавтотранспорта

В Витебске забастовали работники спецавтотранспорта24
- 18.03.2021, 9:30
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Водители отказались выезжать в рейсы.
В Витебске началась забастовка на базе спецавтотранспорта, сообщает телеграм-канал «Рефлексия и реакция».
«В Витебске на спецавтобазе бастуют водители. Причина - низкая зарплата. Забастовка была в понедельник, все водители мусоровозов не выехали на маршруты, одной машиной даже перегородили выезд из базы. Причина - уменьшение зарплаты», — цитирует телеграм-канал сообщения в соцсетях.
«Работы очень много прибавилось, а зарплаты вообще нисколько не прибавилось. Грузчики и водители встали на защиту мастеров. Директора в то утро не было, он закрылся у себя», — сообщают участники забастовки.