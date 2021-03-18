Популярный врач рассказал, как избавиться от навязчивого кашля после COVID-19 3 18.03.2021, 9:34

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В данной ситуации необходимо настроиться на оптимизм.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как можно избавиться от кашля после COVID-19. Согласно утверждению врача, не существует «волшебных» препаратов, которые помогли бы в данной ситуации, однако позитивный настрой может ускорить выздоровление, пишет lenta.ua.

Одна женщина рассказала Комаровскому, что успела переболеть COVID-19 в легкой форме, однако на протяжении более месяца продолжает кашлять. При этом она наблюдает у себя сухой, навязчивый кашель, порой возникает мокрота. У нее не получается избавиться от данного симптома коронавируса. Женщина отмечает, что параметры воздуха правильные. Она решила узнать у врача, как можно справиться с данной ситуацией.

Комаровский сообщил, не существует действенных средств, которые могут за считанные минуты избавить от проблемы. Облегчить состояние можно с помощью физических нагрузок, прогулок на свежем воздухе, вблизи водоемов и в лесу, правильного питания, хорошего настроения и позитивного взгляда на мир. В данной ситуации необходимо настроиться на оптимизм, и выздоровление после опасного заболевания не заставит себя ждать, объяснил врач.

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