Печальный финал режима Путина 5 Иван Яковина, «Новое время»

18.03.2021, 9:54

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Иван Яковина

Российская власть становится карикатурно-злодейской.

Навального несколько дней назад привезли в исправительную колонию № 2 в городе Покров, Владимирской области. Сам Навальный назвал ее «дружелюбным концлагерем». Зачем его туда отправили? Задача власти — убрать Навального из повестки дня, но пока выходит все наоборот.

Экспертный совет российской национальной премии кинокритики и кинопрессы Белый слон сообщил о конфликте с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, учредившей эту премию. Критики присудили премию за лучший фильм этого года фильму Навального о гигантском дворце и многочисленных любовницах Владимира Путина.

Союз кинематографистов встал на дыбы и начал протестовать. Неудивительно — главный там сейчас Никита Михалков — человек, чья единственная работа состоит в угождении всевозможным образом Владимиру Путину. Процитирую самого Михалкова: «Понимаете, ки-но-кри-тик, он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссером, если режиссер Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даете приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы не кинокритики».

Между прочим, это говорит мастер кинематографических искусств, в последнем фильме которого немецкий летчик во время войны высокохудожественно гадил из своего самолета прямо во время исполнения боевого задания. После такого и мне неловко считать Михалкова режиссером. Думаю, он уже давно стал тем, чем его летчик пытался бомбить советскую армию, выставив задницу из самолета на улицу. Но одно хорошо: благодаря Михалкову Навальный никуда не исчезает из российского новостного поля, что очень бесит и заставляет нервничать Кремль.

Вообще же, российская власть становится не более злобной даже, а карикатурно-злодейской. То есть ее представители все больше похожи не на плохих настоящих политиков, а на каких-то злых персонажей из простых фильмов или даже мультиков о бинарном противостоянии добра и зла.

Судите сами. Пару дней назад Госдума официально приняла закон, позволяющий брать взятки по не зависящим от чиновника причинам. Что это такое — понять не могу. Думаю, Путин хочет заручиться поддержкой со стороны госаппарата. В тот же день та же Госдума приняла закон, о фактическом запрете в РФ просветительской деятельности. То есть разрешили брать взятки и запретили науку, учебу и знания! Это похоже не на настоящую страну, а на какую-то сатирическую.

Я тут же вспомнил произведение Трудно быть богом братьев Стругацких. Очень похоже! Описание места действия сюжета в Википедии меня просто поразило: «Арканарское королевство переживает период контркультурной реакции — в стране идут гонения на „грамотеев“ под девизом „Грамотные не надобны, надобны верные“. Арканаром фактически руководит первый министр дон Рэба — властолюбивый, злопамятный, коварный и малообразованный мелкий чиновник, быстро поднявшийся „из низов“ по трупам. Его интересует только власть, за три года своего правления довел до предсмертного состояния экономику, создал „серую“ армию (глупые, злобные люди, готовые запытать даже родных просто за умение читать) и начал охоту за грамотными людьми».

Это же один в один! Кстати, серую армию для охоты на грамотных людей в России фактически возглавит Дмитрий Медведев. Со вчерашнего дня он совместит посты секретаря Совбеза и советника по науке и образованию. Как советник по науке знаешь всех грамотеев, а как глава Совбеза — ловишь их и отправляешь в тюрьму — очень удобно!

Но это еще не все. На следующий день по приказу Владимира Путина в Москве арестовали 200 независимых муниципальных депутатов, которые собрались на форум. В Конституции России они названы представителями народа, но Путина это давно уже не волнует. Он боится, чтобы эти люди не пошли на выборы в Госдуму. Поэтому каждому из них до сентября нужно дать судимость. Только так их можно не допустить на выборы. То, что это незаконно, всем снова же плевать. 200 депутатов даже при Сталине одновременно не арестовывали, но ладно.

Зато в тот же день Путин встретился с представителями террористической организации Хезболла, которые приехали в Москву из Ливана. К этим людям у российского президента претензий нет. Убийцы и головорезы для него — нормально. Ранее прилетали люди из Талибана, Россия им даже выплачивала деньги за убийство американских солдат в Афганистане. Фактически Путин сделал Россию страной — спонсором терроризма, причем не в фигуральном или иносказательном смысле, а в самом прямом. Он поддерживает Хезболлу, а также дает деньги Талибану. Даже в фильмах про Джеймса Бонда злодеи как-то скрывают свои связи с откровенными террористами. Кремль их вообще не стесняется! Это просто поразительно!

Когда я это все увидел, то пошутил, что такими темпами завтра Путин предложит убивать маленьких котят и милых щенков, и скармливать их ядовитым змеям. И что вы думаете? На следующий же день партия Путина Единая Россия предложила Госдуме принять закон, разрешающий убивать в приютах для бездомных животных котят и щенков, а также взрослых кошек и собак! Тут у меня уже глаза на лоб полезли.

Буквально за одну неделю Владимир Путин разрешил брать взятки, запретил образование и просвещение, арестовал народных избранников, принял в Кремле делегацию исламских террористов, а также повелел убивать несчастных кошек и собак, которых хозяева выбросили на улицу. Это действительно что-то невероятное. Вопрос лишь в том, как долго протянет настолько злобная и антигуманная власть. Есть предположение, что не очень долго, поскольку уже сейчас у нее начинаются серьезные экономические сложности.

На той неделе Владимир Путин собрал на совещание десятки представителей российского бизнеса. Он там много всякого говорил, долго выступал, но суть примерно такая: экономика РФ, по его собственным словам, летит в тартарары, так как бизнес не верит в будущее страны и ничего не вкладывает в развитие своих предприятий. Все заработанные деньги после выплаты зарплат и налогов любыми правдами и неправдами вывозятся за границу. В РФ ничего не остается. Из-за полного отсутствия инвестиций экономика не растет, а сокращается, оборудование изнашивается, а народ нищает. Соответственно, он начинает меньше любить Путина, а перед выборами — это настоящая диверсия против любимого президента со стороны бизнеса.

Чтобы это прекратить Путин велел ввести строгое наблюдение за прибылью предприятий. И если кто-то не будет вкладывать в развитие своего бизнеса, а попытается вывести деньги за границу, тот получит по рогам! Путин прямо так не сказал, но дал понять, что так будет. Что это такое? Это советское государственное регулирование. Настоящий Госплан, который приказывает предприятиям, на что им тратить свою прибыль и свои деньги.

Естественно, это не сработает. Любой экономист скажет вам, что инвестиции имеют смысл только тогда, когда растет спрос. Или хотя бы ожидается, что он вырастет. А в России население нищает ударными темпами седьмой год подряд. Впереди — новые санкции и массовые репрессии. Никакого роста спроса не будет даже теоретически! Тут кто-то возразит: «А может быть, за границей спрос расти будет! Ради экспорта можно вкладывать!».

Да, производители сельскохозяйственной продукции так и делали. Спрос за границей действительно вырос, и они уже готовились получить хорошую прибыль. Но тот же Путин ввел экспортные пошлины на еду, чтобы внутри России цены не росли. Экспорт стал невыгоден. В результате сельскохозяйственные производители вместо прибылей из-за своих инвестиций получили убытки. Один из них на том же совещании пожаловался Путину на это. Путин послал его на три буквы, дав понять, что цена на еду важнее благополучия каких-то там бизнесменов.

Если совсем коротко, то Кремль построил систему, при которой инвестировать в РФ невыгодно, получишь только убытки. Экономика падает. Меры ее спасения, предложенные Путиным, только ускорят ее гибель, поскольку для него политика намного важнее экономики. Соответственно, еды в России будет производиться все меньше, цены на нее будут все выше. При этом бизнес ускорит вывод капиталов из России, так как видит, что Путин ради сохранения своей власти готов выжать из него все соки — до последней капли. Об этом сам Путин открыто и честно сообщил бизнесменам на все том же совещании. В общем, все в России стекается в одну точку.

Если президент запрещает просвещение и науку, если он тусуется с террористами, легализирует коррупцию, сажает оппозицию по тюрьмам, дает Михалкову денег на кино, если воюет соседями и с Кремниевой долиной и Твиттером, если вводит госрегулирование бизнеса и разрешает убивать бездомных котят и щенков, то финал такого правления обязательно будет очень печальным.

Иван Яковина, «Новое время»

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