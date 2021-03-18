«Для Лукашенко могут наступить непредсказуемые последствия» 11 18.03.2021, 9:59

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фото: ЕВГЕНИЙ ОДИНОКОВ

Уровень протестного настроения в Беларуси позволяет сделать важные выводы.

Протестные настроения в белорусском обществе остаются достаточно высокими. И все проблемы, накопившиеся за последние месяцы, при любом незначительном сбое в существующей системе могут вызвать непредсказуемые последствия.

Об этом Thinktanks.by заявил директор Института «Палітычная сфера», доктор (PhD) политических наук Андрей Казакевич:

— Протестные настроения в Беларуси остаются достаточно высокими, что подтверждают различные замеры и опросы. Люди не согласны с проводимой политикой, поэтому можно ожидать появления новых форм противостояния – либо организованных (вывешивание символики, листовок, информационная работа, экономический бойкот), либо неорганизованных - неэффективная работа, увольнение с госслужбы, отсутствие любой инициативы, которая становится наказуемой, сворачивание инвестиционных планов и т.д..

Нельзя сказать, что ситуация для властей «стабилизировалась» и «политический кризис закончился». Рейтинг Лукашенко не имеет признаков роста. А значит, все проблемы, накопившиеся за последние месяцы, сохраняются, и при любом незначительном сбое в существующей системе могут наступить непредсказуемые последствия.

«Старое политическое поле разрушено. Соответственно, есть проблемы с признанием Лукашенко в качестве «легитимного», — констатирует Андрей Казакевич.

Политолог отмечает, что ухода Лукашенко желает не только протестно настроенное общество, но номенклатура, бизнес (в том числе и близкий власти), и даже силовики. Все, в том числе и многие близкие к власти, несут существенные финансовые потери. И не только финансовые. «А ради чего? Только ради того, чтобы Лукашенко еще какое-то время оставался у власти? А дальше что?», — отмечает Андрей Казакевич.

Понятно, что все названные факторы оказывают серьезное внутреннее давление на систему. Проблемы у режима — очень глубокие.

И похоже, что Лукашенко остался один на один со своими проблемами в Беларуси.

«Если принципиально не изменится ситуация на внешнеполитической арене или внутри самой России, где в этом году запланированы выборы, Лукашенко полностью не может положиться ни на Москву, ни на кого другого», — отмечает политолог.

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