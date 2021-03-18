Часть Жодино осталась без света и без воды 1 18.03.2021, 11:00

Жителей города просят потерпеть.

Утром 18 марта в Жодино произошла авария на трансформаторной подстанции. Часть города осталась без света и без воды. Об этом TUT.BY сообщили местные жители, пишет tut.by.

В Жодинской РЭС сообщили, что в 9.02 произошло отключение распределительного пункта на подстанции БЕЛАЗа, питающей большую часть города, в том числе и водозабор «Северный». В результате часть города Жодино осталась без электричества и воды.

Сейчас аварию устраняют. Точное время восстановления электроэнергии и электроснабжения неизвестно. Жителей города просят потерпеть