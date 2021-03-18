США нанесли удары по позициям «Талибана» в Афганистане 1 18.03.2021, 11:13

1,002

Американские войска продолжают защищать Национальные силы безопасности страны в соответствии с соглашением.

Вооруженные силы США нанесли удары по позициям движения «Талибан» на территории Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель американского военного контингента Сонни Леггетт в «Твиттере».

USFOR-A conducted airstrikes w/in the last 48 hrs targeting TB fighters actively attacking & maneuvering on ANDSF positions in Zharay, Spin Boldak & Kandahar Districts, Kandahar. TB claims otherwise are false. The US continues to defend ANDSF in accordance w/ the US-TB agreement. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) March 17, 2021

«Войска США в течение последних 48 часов нанесли удары с воздуха по боевикам Талибана, которые атаковали позиции афганских национальных сил безопасности и маневрировали вокруг них в районах Джаран, Спинбулдак и Кандагар», – говорится в заметке Леггетту.

Он добавил, что американские войска продолжают защищать Национальные силы безопасности Афганистана в соответствии с соглашением.

Напомним, Афганистан сейчас переживает вспышку насилия на фоне переговоров между Талибаном и местным правительством.

США предложили Афганистану сформировать новое правительство совместно с талибами, которые разорвали связи с террористической группировкой «Аль-Каида». Глава госдепа Штатов Энтони Блинкен заявила, что США пересматривают соглашение с «Талибаном», подписанное в феврале прошлого года, и рассматривают вопрос о том, выполняет ли «Талибан» обязательства по разрыву связей с террористическими группировками с целью снижения уровня насилия в Афганистане и участия в конструктивных переговорах с афганским правительством и другими заинтересованными сторонами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».