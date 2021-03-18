Минские больницы увеличивают закупки мешков для трупов 18.03.2021, 11:18

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Кажется, ситуация с COVID-19 намного серьезнее, чем нам говорят власти.

Некоторые минские больницы, которые принимали "ковидных" пациентов, серьезно увеличили закупки патологоанатомических мешков, обращает внимание "Еврорадио". Это можно понять по тендерам, размещенным на сайте goszakupki.by.

17 марта 2020 года 1-я городская клиническая больница хотела закупить "мешки для патологоанатомического материала" в количестве 500 штук за 6 тысяч рублей. Обеспечивать ими больницу потенциальный поставщик, согласно условиям конкурса, должен был с 1 апреля до 25 декабря 2020 года.

В 2021 году эта же больница хочет купить уже 1200 мешков для трупов — за 10 тысяч 800 рублей. Это в 2,4 раза больше!

Справедливости ради отметим, что в этом году мешки требуются не с 1 апреля, а с 1 февраля, то есть на два месяца раньше. Но, так или иначе, в этом году больница закупает гораздо больше мешков. В 2020-м за время поставки выходило в среднем по 55 мешков в месяц, а в 2021-м — уже по 109 мешков.

5-я городская клиническая больница в 2020 году искала, где бы купить 700 мешков за 6200 рублей. Поставлять их должны были с 24 февраля и до конца года.

В тендере 2021 года требуется уже 1050 мешков за 8400 рублей. Поставка нужна на месяц раньше — с 19 января. То есть в прошлом году тратили в среднем по 77 мешков в месяц, на 2021-й закупают по 95.

Столичная Больница скорой медицинской помощи в прошлом году затарилась мешками для трупов на 22 тысячи 800 рублей. 1900 мешков им поставляли с 29 апреля и по 31 декабря. То есть закупка производилась исходя из 210 мешков в месяц.

В этом году БСМП покупает 2500 мешков за 37 тысяч 500 рублей. Срок поставки — с 22 марта и до конца года, а это — примерно 250 мешков в месяц.

COVID-19 пришел в Беларусь больше года назад. Госпропаганда за это время успела пройти несколько стадий: от отрицания (поддакивая Лукашенко и его определению "коронапсихоз") до принятия — мол, проблема есть, но у нас все не так плохо, как в других странах.

По официальной статистике на 16 марта, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Беларуси умерло 2112 пациентов. Причем чиновники из Минздрава словно контролируют смертность от COVID-19: она может не меняться неделями. Например, с 14 по 27 февраля она, как под линеечку, составляла девять смертей в день.

Но, как следует из тендерных данных только по трем минским больницам, в этом году закупается на 1650 патологоанатомических мешков больше, чем в прошлом. Откуда такой рост, если, по официальной статистике, после COVID-19 в Беларуси умирает в пределах 11 человек в день?

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