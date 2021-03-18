«Путина уже списали из числа тех, кого держат за ровню» 2 18.03.2021, 11:35

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Фото: AP

Теперь это просто перестают скрывать.

Посол РФ в США вызван в Москву для консультаций. Это фактически последний шаг, отделяющий от прекращения дипломатических отношений, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Столь нервная реакция, очевидно, вызвана словами Байдена, где он назвал Путина убийцей. Однако, пока это единственная официальная реакция Кремля.

Пропагандисты и придворные уже соревнуются в верноподданических выражениях, вероятно опасаясь, что отмолчатся в такой ситуации будет означать проявить нелояльность. Но пока это все явно частная инициатива. Ожидание реакции «сверху».

Кстати, реакция должна быть замедленной — у сидения в подвале есть свои особенности: экстренные вопросы решать на дистанционном удалении непросто.

В целом у Кремля есть два ответа: спустить на тормозах или включить мобилизацию.

С одной стороны, мобилизация очень удачно ложится на введенный режим «Крепость» с идеей «Кругом враги». Когда внутри страны дела идут хуже некуда, самое время начать рассказывать, что «это не мы такие, это враги нам мешают». Возможно даже, на короткой дистанции вялый всплеск пУтриотизма удастся поднять. Но ненадолго и не очень высоко — дураков верить Путину в стране все меньше. Если врать без остановки, то даже у самых безголовых начинают появляться вопросы.

С другой стороны, конфронтация бесперспективна: шансов у нынешней полуживой экономики РФ нет даже против третьеразрядных стран. И опять-таки — обворовывать страну бесконечно нельзя. У всего есть свои последствия.

В общем, с мобилизацией дела обстоят неважно, тем более, что в состоянии буквально комы любое напряжение может стать фатальным. Поэтому даже если что и будет, то только вербально.

Крики, майку на груди порвать: «держите меня семеро!» — не вопрос. Но не более того.

Могут и спустить на тормозах.

Если Байден не будет снова что-нибудь подобное говорить, то через неделю все уляжется и забудется. И если не слишком давить на эту тему, то она отойдет на второй план, а потом и вообще исчезнет. Во всяком случае для внутреннего потребителя.

То, что руководство ведущих стран прекрасно понимает, кто такой их «партнер» из Кремля, давно не секрет. Байден лишь простодушно озвучил то, что произносится не для широких народных масс.

То, что «там» попросту презирают эту публику, у которой ни в одном сколь-либо нормальном государстве никогда и ни при каких обстоятельствах не было бы ни шанса попасть на такой уровень — тоже, в общем-то, факт.

В целом подобный типаж для тех же американцев вполне знаком — обычные латиноамериканские диктаторы-мафиози, сколько они их уже повидали. Европа со своим колониальным прошлым тоже понасмотрелась на таких туземных царьков. Ничего нового для себя они не открывают. Просто сейчас прекращается всякий политес в отношении Путина, его уже списали из числа тех, кого держат за ровню.

Теперь это просто перестают скрывать.

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