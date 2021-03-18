Эстония — первая в Европе по кумулятивной заболеваемости COVID-19 18.03.2021, 11:55

С 11 марта в стране введен жесткий локдаун.

Эстония оказалась первой в Европе по числу заражений за последние две недели в расчете на 100 000 жителей, свидетельствуют данные портала Our World in Data, сообщает «Новая газета. Балтия».

Показатель Эстонии составил 1517,6. На втором месте по кумулятивной заболеваемости — Чехия (1478,8), на третьем — Черногория с показателем 1235,7.

С 11 марта в Эстонии введен жесткий локдаун. По утверждению премьер-министра, в стране «закрыли все, что можно было закрыть». В стране не работают магазины за некоторыми исключениями, школьники перешли на удаленное обучение, кафе и рестораны работают только на вынос.

Ограничения будут действовать как минимум до 11 апреля.

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