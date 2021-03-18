«Это пока не нокаут, но хороший удар под дых лукашизму» Андрей Жвалевский

18.03.2021, 12:06

Андрей Жвалевский

Наступление на узурпатора идет по всем фронтам.

Вчера Светлана Тихановская выступила в Конгрессе США. Это были специальные слушания по вопросу демократического движения в Беларуси и лидерства женщин. Поскольку накануне представитель ОМОНа в ООНе врал, что у нас никаких политзаключенных и никакого террора, Светлана напомнила статистику: более 32 тысяч задержанных, свыше двух тысяч уголовных дел, больше тысячи случаев пыток, как минимум, восемь убитых и ни одного должностного лица, привлеченного за репрессии. Тихановская говорила и о наших прекрасных женщинах. И, естественно, призвала США помочь народу Беларуси.

Почему это важно? Потому что 26 апреля заканчивается приостановка санкций в отношении ряда беларусских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американский филиал, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк Стекловолокно». Они были под санкциями до 2015 года, когда Саня в очередной раз провернул фокус «торговля людьми в обмен на послабления». Тогда у нас было около десятка политзаключенных. Сейчас — 291. Заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент уже предупредил, что если людей не отпустят, санкции точно возобновят. И это будет не нокаут, конечно, но хороший удар под дых лукашизму.

Вчера же задержали большого дружбана бывшего правителя, Юрия Чижа. Якобы за взятку. Опять (первый раз был ровно пять лет назад). Тогда Чиж смог откупиться, но почему-то не свалил за границу. Теперь Саня решил, что друг Юра отдал не все, вот и прихватил по второму разу.

Почему это важно? Потому что, во-первых, это индикатор экономического коллапса, во-вторых, сигнал всем прикорытникам — никто из вас не в безопасности. Даже если Саня вам лично что-то обещал.

Что нам делать по этому поводу? Распространить эту информацию. Пусть кошельки подумают, стоит ли кормить Сашу дальше. Если есть знакомые крупные предприниматели, спросить: «А ты уверен, что не будешь следующим?»

Бывший главный инфекционист Минска Никита Соловей дал большое интервью. Там много интересного, но я бы выделил два момента:

- данные по ковиду занижены в 5-6 раз, третья волна не за горами;

- медики на грани того, чтобы начать массовые увольнения или забастовки.

Почему это важно, даже объяснять не буду. Речь о нашем с вами здоровье.

Что делать? Не верить победным реляциям Минздрава, заботиться о своем здоровье самостоятельно. И поддерживать медиков. Как угодно. Снять поддерживающее видео или фото. Скажите «Спасибо, я понимаю, как вам трудно» знакомому врачу или медсестре.

Признаки надвигающейся экономической жесткой депрессии множатся. Лихорадит рынок недвижимости, предложение на порядки превышает спрос. По данным realt.by, за последние четыре недели количество предложений квартир растет в среднем на 1250 в неделю. Для сравнения — до этого худший показатель был на старте кризиса 2008-го. Тогда (не в среднем, а изредка) количество новых предложений достигало 450 в неделю. И ситуация ухудшается. Каждая неделя на протяжении 5 недель била рекорд предыдущей по количествам предложений за всю историю наблюдений за рынком недвижимости Минска. Как же вовремя я успел поменять свою двушку на трешку!

Растет стоимость обучения в вузах. БГУ, БГПУ, Гомельский университет уже подняли цены примерно на 100 рублей в год, остальные скоро подтянутся.

Падает розничный товарооборот. По данным Белстата, в феврале он снизился еще на 4,4% по сравнению с январем.

Министр финансов предупредил, что в Беларуси «планируется пересмотреть штат бюджетных организаций». В переводе на человеческий это означает «сокращение бюджетников».

Почему это важно? Ответ так же очевиден, как и в случае с медиками.

Что делать? Переходить в режим жесткой экономии прямо сейчас, пока есть что экономить. Я бы предложил экономить прежде всего на тех продуктах, которые кормят Саню. Приложение «Крама» вам в помощь. Ну, и хороший повод отказаться от табака и алкоголя — на них большие акцизы, которые идут прямо в карман Лукашенко и его друзей. И, конечно, не верить обещаниям о скором удвоении зарплат бюджетников.

Чтобы как-то залатать дыры в бюджете, «власти» не могут придумать ничего нового. Поборы с населения — основа их «экономической политики». Первые в очереди на «относительно добровольный отъем денег» — родители. Например, в детском саду № 13 Слуцка родителям вручают бумажку, где заявляют, что родители чуть ли не обязаны перечислить детскому учреждению не меньше одной базовой величины. Для убедительности ссылаются на постановление Совета Министров № 783. Но это постановление не обязывает никого никому платить. Оно просто говорит, что одна базовая теперь равна 29 рублей.

Почему это важно? Потому что нефиг помогать «государству», представители которого прямо называют граждан «противником».

Что делать? Конечно, не платить. Ни на ремонт, ни на благоустройство, ни на подписку! Будут наезжать — напомнить, что поборы запрещены. И, конечно, проверять, на какие такие законы и постановления ссылаются чиновники. Если ни на какие — это повод для прокурорской проверки.

Вторая любимая дойная корова «государства» — малый и средний бизнес. Сегодня тот же министр финансов объявил, что предприниматели у нас, понимаешь, жируют, и надо поотнимать все налоговые льготы и преференции.

Почему это важно? Потому что «власти» корову уже даже не доят, а режут. В трудные времена именно малый и средний бизнес спасал экономику (вспомните хотя бы НЭП).

Что делать? Если вы простой гражданин, постарайтесь помочь нашим мелким предпринимателям. Покупайте и заказывайте услуги у них, а не у гигантов. И тем более не в госконторах. Если предприниматель — тут мне нечего посоветовать, вы сами лучше знаете, как уворачиваться.

Тем временем продолжается давление на кормушки режима. Помните недавнюю историю с датскими инвестфондами, которые дружно отказались от лукашенковских евробондов? Само по себе это так себе победа — Саня облигации давно продал, и на полученные деньги срочно строит квартиры для «красаўцаў». Но теперь наши за рубежом пошли дальше. Они добиваются признания выпуска белорусских еврооблигаций неправомерным. Тогда инвесторы могли бы потребовать досрочного их погашения.

Одновременно с этим германская компания Deutz, у которого БелАЗ закупал моторы, потребовал от беларусского предприятия объяснений по поводу массовых нарушений прав рабочих на предприятии. Если БелАЗ захочет снова заключить контракт с Deutz, ему придется пройти проверку. И не дай бог… Даже такая предварительная угроза подействовала, если верить сообщениям с завода. Они пишут в «Беларусь головного мозга», что тотальное давление прекратилось, а «с уволенными даже идут на мировую» (правда, я не понял, что это значит. Их восстанавливают?).

Почему это важно? Дырявая экономика — главная беда режима. Декретами и дубинками можно только разрушать. Чем быстрее мы лишим «государство» внешней поддержки, тем быстрее оно ляснется. И тем быстрее мы сможем начать восстановление нормальной экономики.

Что делать? В данной ситуации я могу обратиться только к белорусам в Европе. Надо как-то подстегнуть и ваши правительства, и ваши крупные компании, чтобы они пересмотрели свои отношения с Лукашенко. Объяснить, что репутационные издержки будут серьезными, а инвестировать в нелегитимного — очень рискованно. Как — вы знаете лучше. Но ближайшую цель могу подсказать — это Nestle, которая вбухивает большие деньги в рекламу на БТ. Почему-то эта компания отказывается слушать возмущенных пользователей, отключает комментарии в соцсетях (а некоторые аккаунты вообще удаляет) и отказывается даже комментировать ситуацию.

И в конце — небольшое климатическое наблюдение. На следующей неделе, по данным синоптиков, в Минске будет сухо и солнечно. И довольно тепло, до +12. В том числе и 25 марта.

Почему это важно? Вспомните лето-осень 2020. Каждый раз, когда марш получался удачным, погода была прекрасная. Если нас разгоняли — дождь и слякоть.

Что делать? Вы знаете.

Андрей Жвалевский, «Фейсбук»

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