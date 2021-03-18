Джен Псаки: США будут действовать с Россией прямолинейно 1 18.03.2021, 12:21

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Джен Псаки

Фото: Getty Images

Белый дом назвал главное отличие методов администрации Байдена от действий его предшественника.

США намерены прямо говорить с Россией о вопросах, которые волнуют Вашингтон. В этом подход администрации президента Джо Байдена будет отличаться от действий его предшественника Дональда Трампа.

Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает nv.ua.

По ее словам, США намерены действовать «прямолинейно и прямо» в тех вопросах, которые беспокоят Вашингтон. В качестве примера она назвала ситуацию с отравлением и уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального.

Псаки добавила, что есть сферы, где Россия и США могут работать вместе, в частности, Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Она напомнила об интервью президента США Джо Байдена, в котором тот пообещал, что Вашингтон ответит на «дестабилизирующие действия» Москвы.

Псаки заявила, что Белый дом представит подробности в ближайшее время.

Отвечая на вопрос журналистов о приглашении российского посла Анатолия Антонова в Москву, Псаки заявила, что «видела эти сообщения».

17 марта в США заявили, что ужесточают санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь, президент Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина убийцей.

16 марта американская разведка обнародовала рассекреченный отчет о вмешательстве России и других стран в выборы президента США в 2020 году.

Согласно выводам разведки, Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США 2020 года, дискредитируя Джо Байдена в пользу тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа.

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