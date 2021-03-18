В Армении главой Генштаба остался генерал, которого Пашинян отправлял в отставку 2 18.03.2021, 12:36

Оник Гаспарян

Административный суд страны встал на сторону военного.

Оник Гаспарян сохранит должность до тех пор, пока не будет вынесено окончательное судебное решение по делу о его отставке. Административный суд страны удовлетворил иск Гаспаряна, оспорившего законность увольнения, передает ТАСС.

Оник Гаспарян, смещенный премьер-министром Николом Пашиняном с должности начальника Главного штаба вооруженных сил Армении, останется на этом посту до окончательного судебного решения о законности его увольнения. Такое решение вынес Административный суд Армении по иску Гаспаряна, сообщил в четверг, 18 марта, в Ереване адвокат Артур Ованнисян.

«Административный суд решил применить меру по обеспечению иска. То есть это означает, что Оник Гаспарян останется на своем посту и продолжит исполнять свои обязанности до вынесения окончательного вердикта. Такое решение обусловлено тем, что глава Генштаба назначается сроком на пять лет, и если после Гаспаряна назначат нового главу Генштаба, то станет невозможным восстановление нарушенного права моего клиента», – пояснил адвокат.

Ранее мы сообщали, что 10 марта Пашинян заявил о том, что «начальник Генерального штаба ВС РА Оник Гаспарян считается уволенным с занимаемой должности в силу права». Чуть позже стало известно, что президент Армении подал заявление в КС с просьбой определить факт соответствия Конституции закона «О воинской службе и статусе военнослужащего», в рамках которого Пашинян уволил главу ГШ ВС.

В этот же день Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении на пост начальника Генштаба ВС республики генерал-лейтенанта Артака Давтяна.

В свою очередь Армен Саркисян не подписал указ о назначении Артака Давтяна главой Генштаба ВС, несмотря на ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна,

Напомним, 25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в кризисной и критической для армянского народа ситуации. В тот же день Пашинян заявил, что принял решение уволить с должности главу генштаба Гаспаряна.

В Ереване прошли митинги сторонников и противников Пашиняна. Оппозиция перекрыла проспект Баграмяна, где находится здание парламента Армении, и объявила о бессрочных круглосуточных акциях протеста, которые будут продолжаться до отставки Пашиняна.

Позже стало известно, что президент Армении Армен Саркисян не подписал проект указа премьер-министра об отставке Гаспаряна.

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