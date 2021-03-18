Эх, Трампушка, на кого ты россиян покинул?!3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 18.03.2021, 12:47
А глубинный народ свой ответ Байдену уже дал.
МИД отзывает посла РФ в США Антонова для консультаций в связи с оскорблением его кремлевскому величеству со стороны президента Байдена. Придворные российские политики и журналисты изрыгают тонны ответной брани в адрес американского лидера.
А глубинный народ свой ответ Чемберлену Байдену уже дал. Видимо, в трафарете просто заменили «Обама» на «Байден».
Эх, Трампушка, на кого ты нас покинул?!
Telegram-канал «СерпомПо»