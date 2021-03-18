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Эх, Трампушка, на кого ты россиян покинул?!

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 18.03.2021, 12:47
Эх, Трампушка, на кого ты россиян покинул?!
Джо Байден
Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

А глубинный народ свой ответ Байдену уже дал.

МИД отзывает посла РФ в США Антонова для консультаций в связи с оскорблением его кремлевскому величеству со стороны президента Байдена. Придворные российские политики и журналисты изрыгают тонны ответной брани в адрес американского лидера.

А глубинный народ свой ответ Чемберлену Байдену уже дал. Видимо, в трафарете просто заменили «Обама» на «Байден».

Эх, Трампушка, на кого ты нас покинул?!

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