«По какой статье? Статью найдут»: родственники Чижа прокомментировали задержание бизнесмена 18.03.2021, 12:50

Юрий Чиж

Официальных заявлений пока не последовало.

Вчера стало известно, что задержан известный бизнесмен и экс-владелец минского «Динамо» Юрий Чиж.

По данным издания «Наша Нива», его задержали в понедельник, 15 марта. Родственники бизнесмена подтвердили Onliner факт задержания Юрия Чижа. Официальных комментариев по этому поводу получить пока не удалось, пишет «Трибуна».

«Да, это правда. Позавчера его задержали. Больше сказать вам нечего, так как сами не знаем. По какой статье? Но у нас же статью найдут», – сказали родные Чижа.

Официального комментария по поводу задержания Юрия Чижа пока нет.

По данным издания «Наша Ніва», вместе с Юрием Чижом задержали также топ-менеджеров «Кварцмелпрома», силовики пришли в «Данпрод», а также в «Нефтехимтрейдинг». Это компании, которые связаны с известным бизнесменом.

В приемной «Кварцмелпрома» на вопрос о том, на месте ли сейчас их руководитель, отвечают, что ничего сообщать не будут.

«Он сейчас занят», – коротко говорят в приемной.

Напомним, громкое задержание Юрия Чижа случилось пять лет назад практически в эти же даты. Тогда еще глава КГБ Валерий Вакульчик рассказывал, что Юрий Чиж «на огромной скорости, 220 километров в час, следовал в сторону литовской границы, потом отправился на брестскую трассу. Мы вынуждены были задействовать план «Перехват», чтобы его задержать и доставить в СИЗО».

В отношении Юрия Чижа тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».

В сентябре 2016 года Генеральная прокуратура сообщила, что Юрия Чижа отпустили, так как он погасил ущерб и написал прошение о помиловании. Точную сумму возмещенного ущерба так и не назвали.

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