В Беларуси картошка оказалась в лидерах по росту цен 8 18.03.2021, 13:05

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фото: tut.by

Как такое могло произойти?

Картошка вошла в список продуктов — лидеров по росту цен за январь и февраль этого года. За два месяца она подорожала на 21,3% — так говорит официальная статистика. «Это какой-то дефицитный товар или импорт, что цены растут? Вроде с осени лежит, есть не просит. Откуда такой рост?» — задаются вопросом покупатели. Второй вопрос, который их волнует, — качество этой картошки. «По разным магазинам оно сильно отличается. В некоторых картошка совсем мелкая, вся в порезах, пятнах, с зелеными боками, подвявшая», — делятся наблюдениями покупатели.

Портал tut.by поговорил с фермерами, торговыми сетями, профсоюзами и чиновниками и выяснил, отчего дорожает прошлогодняя картошка, почему в некоторых магазинах она низкого качества и по какой причине отечественная фермерская бульба уезжает за границу, а не поступает на наши прилавки вместо египетской.

Месяц назад у нас появилась новая рубрика «Вопрос в цене», в которой мы рассказываем, что происходит с ценами на некоторые товары, почему они внезапно дорожают, дешевеют, исчезают с полок. В прошлый раз мы объясняли, почему взлетели цены на свежие огурцы и подсолнечное масло. Сегодня — про цены на картошку.

Цены на картошку в этом году прыгнули еще сильнее, чем в прошлые

То, что цены на картошку прошлого урожая, как и на овощи, которые закладываются на зиму на хранение: капусту, лук, свеклу, морковь, — зимой и весной растут — не новость. Если посмотреть, как изменяется средняя цена на этот корнеплод от сезона к сезону, сценарий каждый раз одинаковый: с сентября она начинает подниматься, ускоряясь в январе-феврале, достигает максимума к июню (тогда появляется ранняя свежая картошка) и до сентября снова снижается.

Вопрос подорожания зимой и весной картошки и прочего в ноябре прошлого года поднимал и Лукашенко.

— Надо жестко взять на контроль работу губернаторов, местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний и весенний период нашего населения, чтобы не было колебания цен. А так получается, вы мне осенью докладываете, что продовольствия в хранилищах с избытком, а цены начинают скакать. На какие виды — на картошку, капусту или гречку. Как это так, чего не хватает? — говорил Лукашенко.

Тогда через пару дней чиновники отрапортовали, мол, в стабилизационные фонды заложено 27 тысяч тонн картофеля, до следующего урожая хватит. И действительно пока хватает — на отсутствие картошки в магазинах еще никто не жаловался. Однако цены в этом году на нее прыгнули еще сильнее, чем в прошлые. За два месяца — январь и февраль — бульба подорожала больше чем на 20%.

Если в деньгах, то, по данным Белстата, средняя цена с прошлого декабря по февраль этого выросла на 18 копеек — с 82 копеек до 1 рубля. За аналогичный период в 2020 году прирост составил всего 2 копейки, а в 2019 году — 6 копеек. Если бы речь шла о каком-то другом товаре, вероятно, даже такой рост заметили бы немногие. Но Беларусь — картофельная страна, это один из основных продуктов у нас, и сколько он стоит, волнует многих.

Подорожание картошки (да и прочего продовольствия) в этом году зафиксировали и профсоюзы, которые проводят постоянный мониторинг цен по 23 наименованиям, а с 1 марта по расширенному списку — 89 наименованиям товаров первой необходимости.

— Учитывая его результаты, Федерация профсоюзов неоднократно поднимала вопрос нестабильности цен на традиционные для белорусов продукты — картофель, капусту, морковь, свеклу, лук. При этом этой продукции в Беларуси производится значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления, — отмечают в пресс-службе Федерации профсоюзов. — Тем не менее традиционно в зимне-весенний период мы видим значительное повышение цен на эту группу товаров. Например, еще летом 2019 года ФПБ зафиксировала подорожание картофеля — в 2,6 раза, капусты — на 23%, моркови — более чем в 2 раза, свеклы — на 89%. В феврале 2021 года в сравнении с ценами декабря прошлого года также отмечен существенный рост цен по отдельным овощным позициям. Например, цена на морковь в среднем выросла на 26%, на свеклу — примерно на 25%, на картофель — на 17%, на капусту — на 15%. В первые недели марта отмечен незначительный рост цен на картошку.

Чтобы остановить подорожание, чиновники практически заморозили цены на белорусскую картошку урожая 2020 года. С 24 февраля и до конца месяца она вообще не должна была дорожать, а с 1 марта разрешено поднимать цену не больше чем на 0,2% в месяц. Это значит, что в ближайшее время роста цен на картошку, по крайней мере резкого, мы увидеть не должны.

Сколько сейчас стоит картошка в разных магазинах

В Минске цены на картошку совершенно разные. Минимальная, которую нам прислали читатели, — 0,94 рубля, а максимальная — 1,45. В некоторых торговых сетях появилась египетская картошка, ее продают по 1,95 и 1,99 рубля.

Фото от читателя

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома сказали, что сейчас у некоторых поставщиков отпускные цены на картофель даже ниже, чем были в это время в 2019 году.

— УП «Партизанское» отпускает картофель по 0,66 рубля, что на 3% ниже отпускных цен на картофель урожая 2019 года, который отпускался в розничную сеть весной прошлого года, — тогда было 0,68 рубля, — отмечает начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова. — Поставку в магазины Минска осуществляют УП «Партизанское», Минская овощная фабрика, сельхозпроизводители республики. В разных магазинах в зависимости от их формата в продаже может быть от 1 до 3 наименований картофеля. Розничные цены сейчас в основном от 0,63 до 1,19 рубля за килограмм. Но есть и по 1,32 рубля, к примеру. Цены зависят от сортовых особенностей и способов обработки картофеля, например сухая чистка.

Также в управлении торговли отметили, что торговая надбавка, применяемая на картошку, составляет от 15 до 30%.

На минском Комаровском рынке цены на картошку начинаются от 89 копеек.

Фото от читателя

Из регионов нам прислали также совершенно разные цены. В Пружанах в магазине райпо есть картошка по 0,82 рубля. В Березе можно купить мытую довольно презентабельного вида от частника по 1,45 рубля. Из Гомеля прислали фото картошки по 1,19 рубля и раннего картофеля из Азербайджана по 1,64 рубля. В Могилеве нашли картошку по 0,79 рубля.

Также мы посмотрели, сколько стоит картошка у соседей. Минимальная цена в Литве, которую мы нашли, — 0,29 евро (0,9 рубля), в Латвии — 0,28 евро (0,87 рубля), в Польше — 1,29 злотого (0,87 рубля). В России минимальная цена в московских доставках продуктов — 35,90 российского рубля (1,27 белорусского рубля). В Украине минимальная найденная нами цена — 11,4 гривны (1,07 рубля).

Торговля: «Порой растет цена по всему рынку и найти товар дешевле просто невозможно»

В магазине одной из торговых сетей заверили, что сейчас цены на картошку уже не растут: власти запретили поднимать — «покупатели могут расслабиться». Да и раньше цена в рознице очень сильно зависела от отпускной поставщика.

— Почему люди думают, что если что-то подорожало, то виновата торговая сеть? У нас за торговлей так тщательно следят, что если бы и хотел надбавку выше положенной поставить, это бы сразу заметили и наказали, — говорит продавец. — У нас и в феврале картошка стоила 0,99 рубля, и сейчас столько, хотя у поставщиков цены повысились.

Фото от читателя

Исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Наталия Шаблинская отмечает, что не видит ни единого фактора, из-за которого цена хоть на один товар могла бы быть ниже. Сейчас ритейл руководствуется постановлением Совмина № 100, по которому идет полный запрет роста цен больше чем на 0,2% в месяц на 62 группы социально значимых товаров. Кроме того, Наталия Шаблинская говорит, что все идет к тому, что торговля физически не сможет обеспечить цены, которые от нее требуют, что обернется либо штрафами, либо отсутствием товара на полках.

— Цены на картошку сейчас не растут. Но по магазинам даже одной сети они могут отличаться. Дело в том, что в системе учета товаров может числиться одно наименование товара, к примеру картошка, но поставщиков у него может быть несколько, скажем, 10. На это есть объективные причины, например логистика. Если говорить про торговые сети, то магазины одной сети разбросаны по всей стране. И возить какой-то товар, предположим, в Брестскую область из Витебска нерационально. Поэтому у нас есть территориально приближенные поставщики, — поясняет исполнительный директор ассоциации. — И на момент фиксации на картошку было 10 цен. Скажем, 19 февраля торговая сеть закупила картошку у Сидорова по 50 копеек за килограмм. Это была самая дешевая, может, чуть похуже качеством, поставщик хотел ее быстрее продать и сбросил 3 копейки. А в марте торговая сеть по этой цене картошку уже купить не смогла, потому что этого товара у Сидорова уже нет. И теперь осталась картошка только, к примеру, по 69 копеек за килограмм.

Как отмечает Наталия Шаблинская, иногда поставщик может сказать, что у него нет товара по старой цене, потому что средняя по рынку выросла и продавать по такой уже невыгодно. Ну и иногда он действительно может быстро закончиться, к примеру в Россию продали. По ее словам, фермерам зачастую удобнее продавать картошку в Россию или Украину, а не белорусским торговым сетям. «Они выигрывают на том, что там платят сразу. А у нас отсрочка платежа 20 дней по закону», — говорит Наталия Шаблинская.

— В некоторых сетях было решено ничего не брать по более высокой цене. Они отправляют запрос поставщикам, протоколируют, что по старой цене товара нет, и останавливают закупку, — рассказывает Наталия Шаблинская. — Это постановление было принято без какой-либо консультации с теми, кому его придется выполнять. Им зафиксировали даже не среднюю цену по торговой сети на какой-то определенный товар, а конкретные цены. Но порой растет средняя цена по рынку и найти товар дешевле просто невозможно.

То, что прошлогодняя картошка за январь и февраль сильно подорожала, Наталия Шаблинская находит вполне обоснованным.

— Чем больше она лежит, тем дороже она на выходе. В этом году подорожало все: коммуналка, аренда, тарифы на электроэнергию. Даже аренда земли подорожала. Это все затраты, от них никуда не денешься. Понятно, что производитель или поставщик соберет их в кучу и это ляжет на стоимость товара.

Фермеры: «Мы продадим картошку, когда нам предложат нормальные условия»

Мы посмотрели, есть ли объявления от фермеров об оптовой продаже картошки на специализированных сайтах. Оказалось, что их довольно много, однако многие фермерские хозяйства действительно предпочитают продавать свой товар в Россию.

Фермер из Брестской области говорит, что он продает картошку оптом от 40 копеек за килограмм. У него есть все необходимые документы, чтобы отправлять товар на экспорт. А вот с белорусской торговлей он не сотрудничает, только несколько раз организациям свою картошку продавал.

— Во-первых, с нашими сетями слишком много бумажной возни. Во-вторых, они не берут крупными партиями, а на экспорт можно продать и 20, и 30 тонн. В-третьих, ехать сами за товаром сети не хотят, в основном — вези. Хотят купить подешевле, к товару придираются, платят не сразу, — перечисляет собеседник минусы сотрудничества с белорусскими магазинами. — А россияне приезжают, загружаются, оплачивают товар, и никаких проблем.

Николай Силин, фермер и глава Минской областной ассоциации фермеров, говорит, что картошка сейчас действительно заканчивается, поэтому она и подорожала. Ее охотно у нас покупают и Россия, и Украина. А еще наши фермеры экспортируют ее в Молдову, Сербию, Македонию.

— Мы продаем картошку за границу по 60 копеек за килограмм. За ней сами приезжают, забирают, — рассказывает Николай Силин.

На вопрос, почему бы ее у нас не продать, глава ассоциации говорит, что «у нас сейчас никто купить не предлагает, фермерам пока никто не звонит». «Фермер всегда продаст свой товар, когда ему предлагают нормальные условия», — уверен Николай Силин. Он говорит, что торговые сети по своим договорам иногда даже могут вернуть фермеру полежавшую в зале, позеленевшую картошку.

— А в Украину 20 тонн отгрузил, за нее заплатили и в торговлю пустили. Как и у нас голландскую или какую там еще возят. В июне уже достаточно нашей картошки, а в сетях импортная. Хотя наша дешевле в два раза. Значит, есть спрос, значит, народ покупает, — продолжает Николай Силин.

По мнению фермера, в торговых сетях часто бывает непрезентабельная картошка потому, что там ее негде хранить.

— Сейчас магазины не приспособлены для того, чтобы хранить картошку. Та, что у них день полежала, вся зеленая, ее есть нельзя. Храниться картошка должна при температуре 3−4 градуса. Где в какой торговой сети вы найдете, чтобы так хранилась? Она в зале полежала, сморщилась. Раньше были овощные магазины, где картошка хранилась в темном месте, подавалась оттуда покупателям. А где теперь овощные магазины? — задается вопросом фермер. — Фермер на хранение нормальную картошку закладывает, перебирает ее потом несколько раз. Она лежит при хорошей температуре. Поэтому качество хорошее. Украина и Россия берет же. Если говорить про стабилизационные фонды, то хранилища у нас хорошие, в них вложили огромные деньги. Почему они плохо хранят и что туда закладывают — это другой вопрос.

Фото от читателя

Стоит отметить, что картошка от фермерских хозяйств из разных областей страны в продаже все-таки есть. И ее довольно много. То есть некоторых фермеров условия, которые им предлагают белорусские ритейлеры, устраивают.

Кстати, Федерация профсоюзов предлагала способы урегулировать отношения между торговлей и производителями сельхозпродукции, чтобы фермерам было выгодно продавать свой товар на внутреннем рынке, а торговые сети имели возможность закупать отечественные овощи и фрукты хорошего качества до нового урожая.

— Как было отмечено, к весне запасы сельскохозяйственной продукции значительно сокращаются, причем не только за счет внутреннего потребления, но и в результате того, что значительная ее часть идет на экспорт. Чтобы обеспечить наличие в необходимом количестве традиционных для белорусов овощей, федерация предложила разработать и ввести в практику систему долгосрочных контрактов между производителями и продавцами. Производители в таком случае будут четко знать, что их продукция будет в обязательном порядке выкуплена в течение сезона, причем по договорной цене, а покупателям такой подход гарантирует наличие товара по стабильной цене, — поясняют в пресс-службе федерации.

МАРТ: «Нарушений в части ценообразования на картофель нет»

За ситуацией с ценами и наличием отечественной картошки на прилавках сейчас тщательно следят специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

— 16 марта в МАРТ прошла рабочая встреча с представителями Минсельхозпрода, облисполкомов, сельхозпроизводителей и субъектов торговли. На ней обсуждались вопросы насыщения потребительского рынка свежей плодоовощной продукцией весной. Безусловно, цены на картофель, так же как и на другие овощи, подвержены значительному сезонному колебанию. Вместе с тем проводится анализ изменения цен по всей цепочке от производителя до потребителя для того, чтобы установить обоснованно ли изменение цены, — пояснили в министерстве.

Проведенный МАРТ мониторинг показал, что цены на отечественный картофель в розничной сети сейчас варьируются от 87 копеек до 2 рублей в зависимости от торгового объекта и сортности картофеля.

— Предварительные результаты контрольно-аналитических мероприятий говорят о том, что нарушений в части ценообразования на картофель нет. Большинство торговых сетей информировало об отсутствии роста цен с 24 февраля. Отдельные сетевые ритейлеры сообщили о росте цен на картофель из-за смены поставщика и сорта продукции, — констатируют в МАРТ.

Если торговля не будет соблюдать законодательство по части формирования цен, в министерстве говорят, что нарушителей будут привлекать к ответственности.

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