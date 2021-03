Ученые обнаружили связь между щедростью мужчин и их уровнем тестостерона 4 18.03.2021, 13:10

Неожиданные выводы из исследования китайских специалистов.

Тестостерон — основной мужской половой гормон, обуславливающий развитие вторичных половых признаков и отвечающий за нормальную половую функцию — обычно ассоциируется с агрессивным поведением. Как показали исследования, повышенный его уровень, в частности, способен влиять на принятие решение, тягу к обогащению и получению материальных благ, а также приводить к асоциальному поведению, пишет Naked science.

Ученые из Шэньженьского университета, Пекинского университета и Шанхайского университета международных исследований (Китай) решили изучить, как тестостерон у мужчин может влиять на такое бескорыстное качество, как щедрость. Их работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 70 молодых мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Их распределили на две группы: всем участникам втирали специальный гель в плечи, однако в случае первой группы он содержал определенное количество тестостерона, а вторая получала плацебо.

Затем добровольцев попросили рассказать, насколько они эмоционально близки с разными людьми в своей жизни. После этого из эксперимента исключили тех мужчин, которые сообщили о крайне негативных отношениях с окружающими. Затем добровольцам раздали деньги (сумма различалась) и предложили решить, оставить их себе или разделить с другим человеком, выбранным учеными. Параллельно все мужчины проходили функциональную магнитно-резонансную томографию.

Как оказалось, испытуемые, которые получали тестостерон, оказались менее щедрыми по отношению к тем, кого они считали не слишком близкими себе. Кроме того, специалисты выявили различия в активности височно-теменного узла: эта часть головного мозга, отвечает за сбор информации из таламуса, лимбической, зрительной, слуховой и соматосенсорной систем, также она связана с процессами познания себя и эмпатией.

«На поведенческом уровне тестостерон снизил уровень щедрости по сравнению с плацебо. Он побуждал мужчин делать более эгоистичный выбор, особенно когда дело касалось “далеких” им людей. Более того, он нарушил представление о ценности окружающих в локальной деятельности и функциональных связях. На нейронном уровне височно-теменной узел кодировал значение щедрого выбора по отношению к другим. Но этот эффект ослаблялся тестостероном: как мы предполагаем, тестостерон снижает внимание к благополучию других, что подкрепляется активностью височно-теменного узла. Более того, активность этой области в большей степени отражала индивидуальные различия в щедрости в группе плацебо, чем в группе тестостерона», — объяснили ученые. Также, согласно их выводам, сеть, включающая как корковые, так и подкорковые функции, лежит в основе понимания того, как тестостерон влияет на социальное поведение и предпочтения мужчин.

