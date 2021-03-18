Прививки глубокого внедрения 1 18.03.2021, 13:20

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Фото: ТАСС

«Обнуленец» маниакально хочет милитаризировать все.

Путин во всем действует, как бездушный политик и хладнокровный убийца. Хотя в действительности, что может остаться от духовности у бюрократа с корнями из КГБ, если даже у самого патриарха РПЦ Кирилла нет ничего святого. Ибо «Святейший», проповедующий нестяжание, отгрохал себе мега-дворец под прикрытием «Духовного центра» по соседству с Путиным, Ротенбергом, Дерипаской и Тимченко. Обитель в Геленджике обошлась в 22 млрд. рублей. Но это еще полбеды, ведь такое соседство для местных превратилось в кромешный ужас: доступ к морю перекрыли, детей с ДЦП из местного санатория выселяют из комнат, выходящих окнами на дачу Кирилла, чтобы чего-то крамольного не увидели, ограничили даже посещение кладбища. Если отношение к своему народу у российской верхушки такое бесчеловечное, то стоит ли ожидать какого-то чуда в поведении этой секты беспредельщиков на международной арене, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Живой пример – мировая гонка вакцин против COVID-19, которая с точки зрения Путина, поле войны, где все приемы хороши. «Обнуленец» маниакально хочет милитаризировать все. Он, как и царь Павел І, несет в себе отпечатки детских и юношеских травм, и во всем видит лишь боевые задачи. Если Путин хотел «вооружить» даже нейтрино, то использовать микробов, как оружие – раз плюнуть. Под видом «помощи» в решении короновирусной проблемы путинский режим реализует программу формирования опасных зависимостей мирового сообщества от ее далеких до совершенства боевых биотехнологий и спецслужб.

Во-первых, иностранные лидеры должны обратить внимание на тот момент, что пока происходит заключение «спасительных контрактов» на поставки «Cпутник V» в зарубежье, в РФ «самой лучшей вакциной» привилось населения в 15 раз меньше, чем в США – 6 млн. россиян поставили прививки против 92 млн. американцев. Попытки объяснить это спецификой прививочной кампании не проясняют ситуации.

Во-вторых, поставки «Спутника V» в иностранные государства сопряжены с масштабной работой по внедрению российской агентуры в системы охраны здоровья, вербовке чиновников медицинской сферы и политиков, желающих сделать карьеру на борьбе с пандемией. В преддверии эры бактериологических войн, ГРУ, ФСБ и СВР запускают свои щупальца в критическую сферу государственной безопасности, и это будет иметь крайне опасные последствия.

В-третьих, неблаговидная цель Кремля: внести раскол в страны Западного мира, чтобы выторговать себе снятие либо хотя бы послабление санкций в обмен на мнимое решение коронавирусной проблемы. Для этого разработана дорогостоящая и многокомпонентная ИПСО по дискредитации вакцин-конкурентов «Спутника», особенно AstraZeneca. Огромные средства вложены в демонизацию наиболее распространенной вакцины AZD1222, ведь она создана по векторной технологии, подобно «Спутнику», но имеет ряд преимуществ.

В частности, благодаря достоверным данным исследований ее одобрили в странах ЕС и Латинской Америки. Уже сделано 17 млн. прививок, и были зафиксированы 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии. Компания AstraZeneca честно признала их, указав, что в выборке подобного размера, без их прививки, т.е. в естественных условиях, частота возникновения указанных патологий даже выше. Но российская боевая пропаганда раздула сенсацию.

Вакцинный бизнес российских спецслужб набирает обороты. Однако уже пошли системные сбои. К примеру, субъект Боснии и Герцеговины – Республика Сербская во главе с другом Путина Милорадом Додиком заказала у РФ 1,2 млн. доз «Спутника» и уже перечислила 2 млн.$. Но поставка срывается, ведь у россиян не оказалось нужного объема вакцин, и пока клиенту отправили 2 тыс. доз, — «вы держитесь там…». Также еще всплыл один скандальный факт. Пока друзья-сербы ждут и умирают, по линии российских спецслужб 1250 доз российского «Спутника» выменяли на 6 паспортов Сан-Марино. Возникла новая загадка: кого еще Путин заберет с собой, чтобы скрыться за крепостными стенами башен на Монте-Титано?

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