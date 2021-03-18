Эксперт: Инфляцию откатить назад не получится 1 18.03.2021, 13:31

Какие еще факторы повлияли на цены и могут сказаться в дальнейшем?

В феврале отмечен прирост потребительских цен - в годовом выражении 8,7%. По отношению к январю, по данным Белстата, инфляция в феврале составила 1,9%.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили, что повышенный рост цен в феврале, в частности, обусловлен «сохранением неблагоприятного влияния удорожания импортируемых товаров, а также отмены налоговых льгот».

Какие еще факторы повлияли на цены и могут сказаться в дальнейшем? Какой будет инфляция в марте? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал финансовый консультант Михаил Грачев.

– Инфляция вот уже несколько месяцев идет вверх. В феврале прирост потребительских цен в годовом выражении составил 8,7%, перед этим в январе был 7,7%, в декабре прошлого года - 7,4%, и в ноябре было более 6%. То есть те минимумы в районе 5-5,5%, на которые Беларусь вышла год назад, к сожалению, остались в прошлом.

Причин тому достаточно много. И здесь стоимость импортных товаров не является основным фактором. На самом деле внутри этой инфляции большую роль играют другие факторы. Это, безусловно, в первую очередь административно регулируемые цены и тарифы. Они с начала 2021 года выросли гораздо более существенно, чем за предыдущие год или два.

По импортным товарам там позиций считанные единицы, а все остальное - это энергоносители, коммунальные услуги и прочее. Они в большей степени влияют на формирование цен, потому что тянут за собой как паровоз все остальные «вагончики».

Удручающим выглядит и то, что растет базовая инфляция, и это более индикативный показатель Базовая инфляция в феврале поднялась до значений 8,3%. И как в этой ситуации правительство сможет выйти на плановые 5,5-6% к концу года - большой вопрос.

Мы видим, например, что автомобильное топливо в текущем месяце дорожало несколько раз. Пусть на копеечку, но эта копеечка в итоге соберется в рубли, которые опять выльются в процент инфляции, потому что подорожание энергоносителей по цепочке тянет за собой подорожание всех остальных продуктов и услуг.

Возможно, в марте по инфляции будет небольшой откат от этих февральских 8,7%, но существенное снижение или тем более возврат к 5,5-6%, полагаю, маловероятны.

Не исключено, что в марте инфляция будет примерно на тех же уровнях, что и в феврале, а вот с началом апреля, мая может сработать так называемый сезонный фактор. Тогда появится уже свежая плодовощная и другая сезонная продукция.

Есть еще упование на то, что начнет оживать мировая экономика, и особенно, что начнет разогреваться экономика нашего ближайшего партнера - Российской Федерации. Это будет происходить по мере того как идет вакцинация от коронавируса, как растут цены на нефть, энергоносители. Все это поддерживает российскую экономику.

Но, с другой стороны, мы видим удорожание российского рубля на нашем белорусском валютном рынке. В начале текущего года российский рубль подорожал на 1,92%.

А дорогой российский рубль - это палка о двух концах. С одной стороны, это дополнительный доход для наших экспортеров. Но импортируем мы из России тоже очень много, это в первую очередь энергоносители, металл и т.д.

Мы на бытовом уровне судим в основном по ценам на мясо, колбасу, яйца и другие основные продукты, но потребительская корзина и инфляция касаются гораздо большего числа товаров и услуг.

И в совокупности названные факторы работают не в пользу того, чтобы инфляция в ближайшее время вернулась к значениям, которые мы наблюдали год-два назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».