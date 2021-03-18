«Свободных денежных знаков в стране становится все меньше» 1 18.03.2021, 13:49

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Что-то подсказывает, что Чиж и компания — это так, легкая закуска.

Вчера «Наша нива» сообщила о том, что «красауцы» внесли новый вклад в повышение инвестиционной привлекательности страны и создание доброжелательной атмосферы по отношению к бизнесу. Так-то они каждый день об инвестиционной привлекательности заботятся. То концлагеря построят, то пенсионерок за идеологически неправильное чтение арестуют. Но сейчас я, конечно, про птичку, которая снова попала в клетку. Министр финансов в программной статье написал же, что власти сделали для бизнеса, что смогли, а теперь будут повышать «уровень его участия в формировании доходов бюджета». Вот, видимо, как умеют, так и повышают, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Потому что свободных денежных знаков в стране становится меньше, а люди с единственно правильной политической ориентацией хотят их все больше. В самом деле, нет ведь никакой справедливости в том, чтобы денежными знаками распоряжались люди с просроченной лояльностью, в то время как «легитимным патриотам» этих знаков не хватает.

Но вот что-то мне подсказывает, что чиж и компания — это так, легкая закуска. Потому что белорусская экономическая система устроена таким образом, что настоящие доллары плохо лежат не в бизнесе, а во всяких государственных программах модернизации. Ну, в самом деле. Перераспределишь ты финансовые потоки в рамках отдельно взятой торговой сети – и что? Эти же финансовые потоки потом еще заработать надо. А государственная программа модернизации удобна тем, что в сотнях миллионов долларов государственных и не вполне государственных денег усушку пары процентов никто не заметит. А главное, после того, как освоишь программу модернизации, можно же сразу начинать осваивать программу финансовой реабилитации предприятия. На ту же сумму.

Но чтобы усушка проходила правильно и в нужном направлении, надо, чтобы на правильных местах стояли правильные люди. Не зря ведь власти взялись за руководителей среднего звена государственных заводов. Вон в начале года задержали сразу семь человек с завода колесных тягачей, БелАЗа, тракторого и минского электротехнического заводов. А руководитель среднего звена хорош тем, что до руководителя высшего звена от него всего один шаг. И, согласись, в СИЗО под надежным присмотром руководителю среднего звена сделать шаг в нужном направлении гораздо проще.

А начать можно с директоров и бизнесменов, которые проявили политическую неблагонадежность. Ну, как неблагонадежность? Сидели там у себя по кабинетам глаза в стол – вот и получите. Тогда и обоснования для перераспределения финансовых потоков найти будет легче.

Плюс еще же и дополнительные бонусы можно получить. Гидру, например, коррупции снова победить. За 26 лет цена этих побед несколько девальвировалась, но за неимением других успехов – и это сойдет.

P.S. А соколов, которые сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало, в отличие от чижей, в клетку не посадишь.

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