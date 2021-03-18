Медики выяснили, как скорость при ходьбе влияет на тяжесть протекания COVID-19 1 18.03.2021, 13:50

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Выводами поделились специалисты из Лестерского центра биомедицинских исследований.

У медленно передвигающихся людей в 2,5 раза больше шансов тяжело заболеть COVID-19 по сравнению с теми, кто ходит быстро. Об опубликованной в International Journal of Obesity работе Лестерского центра биомедицинских исследований рассказывает BBC.

В работе использовались данные более чем 400 тысяч человек среднего возраста из UK Biobank. Цель — изучить связь между индексом массы тела (ИМТ), темпом ходьбы, риском заражения тяжелым COVID-19 и смертностью.

Медленной считалась скорость ходьбы менее 4,8 км в час, средняя составляла от 4,8 до 6,4 км в час, а быстрая — больше 6,4 км в час.

Исследователи пришли к выводу, что среди людей с нормальным весом у тех, кто ходит в медленном темпе, в 3,75 раза больше шансов умереть от коронавируса, чем у тех, кто ходит быстро. Исследователи также обнаружили, что у медленно передвигающихся людей в 2,5 раза больше шансов тяжело заболеть COVID-19, чем у тех, кто отнес себя к самой быстрой группе.

Профессор Йейтс, специалист по физической активности из Университета Лестера и ведущий автор исследования, отметил: «Уже известно, что ожирение и слабость являются ключевыми факторами риска для исхода COVID-19. Наше исследование первым показало, что у ходящих в медленном темпе людей гораздо выше риск серьезных заболеваний, связанных с COVID-19, независимо от их веса».

Авторы работы предполагают, что темп ходьбы может стать самым простым и легко измеряемым показателем состояния здоровья человека: постоянная медленная ходьба укажет на плохое самочувствие, а быстрая — станет признаком того, что в организме все в порядке.

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