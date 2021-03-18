Аналитик: Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали

Аналитик: Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали4
- 18.03.2021, 14:02
- 1,562
Ответственность за нынешние действия и бездействие понесут все причастные, без сомнения.
Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Викторией Василевич в интервью «Салiдарнасцi» призвала белорусов быть сильнее своего страха:
— История циклична, она движется по своеобразному кругу. Когда допускаются масштабные стратегические ошибки, человечество отправляется к тому же старту, чтобы все-таки осознать и исправить эти ошибки.
Поэтому сейчас, оказавшись на той же стартовой позиции, нам нужно осмыслить причины, по которым мы здесь оказались, и ни в коем случае не забывать жуткий исторический опыт. Нельзя позволить себе ожидание некоего сказочного «спасения откуда ни возьмись», потому что придется, как тем людям, смиренно опустить головы и пойти в печи.
Мы должны быть сильнее собственного страха. Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали, здравого смысла, законы нравственные и государственные. Ответственность за нынешние действия и бездействие понесут все причастные, без сомнения.