Байден пообещал помощь Азербайджану и Армении в урегулировании карабахского конфликта 18.03.2021, 14:33

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Вашингтон перехватывает повестку на Южном Кавказе.

Соединенные Штаты привержены поощрению примирения между Азербайджаном и Арменией, заявил президент США Джо Байден в своем письме, направленному президенту Азербайджана по случаю праздника Навруз, который опубликовал Офис Ильхама Алиева, пишет "Зеркало недели. Украина".

"Это время обновления - это возможность подтвердить наше сотрудничество и приверженность миру. Моя администрация будет работать с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности и регионального примирения", - написал Байден.

Американский президент добавил, что США, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, по прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействию примирению между Арменией и Азербайджаном.

"Мы также поддерживаем ваши усилия по диверсификации экономики и развитию энергетических возможностей Каспийского моря. Соединенные Штаты хотят изучить новые возможности для экономического сотрудничества", - подчеркнул Байден.

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