Ученые нашли в Австралии редкий артефакт возрастом более трех тысяч лет 18.03.2021, 14:37

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Фото: Flinders University

Находка позволяет иначе взглянуть на историю континента.

Анализ искусно созданного костяного острия, обнаруженного в области Нгарринджери в Южной Австралии, проливает свет на использование инструментов древними австралийцами, пишет nv.ua.

Острие было изготовлено из кости кенгуру или валлаби, а затем выброшено или потеряно на тысячи лет, пока не было раскопано доктором Крисом Уилсоном, археологом Нгарринджери из Университета Флиндерса.

Авторы статьи из университетов Флиндерса и Гриффита полагают, что острие — возраст которого составляет от 5300 до 3800 лет — вероятно, использовалось для прокалывания мягких материалов, таких как плащ из меха опоссума, или, возможно, было прикреплено к снаряду для использования в охоте.

Находка особенно необычна, потому что в археологии Австралии преобладают каменные орудия труда и обломки ракушек, обнаруженные на поверхности, а не кости, закопанные глубоко в землю.

«Даже одна подобная находка дает нам возможность понять использование костяных технологий в регионе и то, как такие артефакты были адаптированы к речной среде», — говорит Уилсон.

Несмотря на недостаточную представленность костяных орудий в австралийской археологии, существует богатая и глубокая история их использования представителями коренных народов. Самому старому известному костному артефакту в Австралии — 46000 лет, он был найден в Карпентерс-Гэп в Западной Австралии. В то же время этнографические отчеты потомков племени Яралди в Южной Австралии указывают на то, что костяные орудия использовались всего несколько поколений назад.

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