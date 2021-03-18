Дочь Геннадия Шутова: У судьи, которая зачитывала приговор, даже голос начал дрожать 5 18.03.2021, 14:45

2,024

Геннадий Шутов

Анастасия Баранчук рассказала, как будет добиваться справедливости в память от отце.

Дочь убитого силовиками Геннадия Шутова Анастасия Баранчук не надеется на белорусское правосудие, но намерена пройти с жалобами все судебный инстанции страны, чтобы обратиться в международные судебные учреждения. Девушка рассказала «Белсату», что сейчас ждет заседания Верховного суда, в который она направила обжалование приговора.

25 февраля убитого Геннадия Шутова суд Брестской области признал виновным в сопротивлении силовикам «без назначения наказания». Свидетеля убийства Александра Кордюкова посадили на 10 лет в колонию усиленного режима.

Геннадий Шутов и Александр Кордюков. Фото предоставлено редакции Белсат

Анастасия Баранчук, дочь убитого Геннадия Шутова, сама защищала в суде своего покойного отца. После вынесения приговора она обжаловала приговор областного суда в Верховном суде.

Фото: Белсат

«В своем письме я писала, что не допросили свидетелей, что в показаниях путаются «пострадавшие». Даже на видео видно, что отец старается уйти от убийц, но никто не обращал на это внимания. Также писали про пистолет, что самопроизвольно он не мог выстрелить. Гаврилов сказал на суде, что не ударил моего отца пистолетом, потому что боялся, что будет самопроизвольный выстрел, поэтому вынужден был стрелять. Но это неправда, поскольку экспертиза доказала, что такого не могло произойти. Да и вообще, суд не обратил на это внимания, но на самом деле, Гаврилов очень хорошо владеет оружием. Также суд задавал вопрос Гаврилову, почему тот не выстрелил в ногу, а – в голову. Но вразумительного ответа не прозвучало. Пока же я получила только письмо, что могу ознакомиться с апелляцией Александра Кордюкова и его адвоката. Других ответов нет. Но это значит, что рассмотрение дела состоится в Верховном суде, отказа пока нет», – рассказала «Белсату» Анастасия Баранчук.

Роман Гаврилов и Арсений Голицын в суде. Фото: Белсат

Девушка говорит, что разочарована приговором. Но еще больше ее поразило поведение спецназовцев – Романа Гаврилова и Арсения Голицына. На суде стало известно, что именно капитан Роман Гаврилов, который был вместе с прапорщиком Арсением Голицыным, стрелял в Геннадия Шутова и убил его. Но в итоге именно силовики стали «пострадавшими». Причем на суде они и вели себя таким образом.

«Он был пострадавшим… Это просто ужас. Мне кажется, что даже совести у них нет, так как он вел себя таким образом, что будто в его семье погибший человек, а мы все виноваты в этом. Не было в них видно смущения, переживания. Но мне кажется, что их просто подготовили к этому, чтобы они себя вели таким образом. Ведь иногда они даже огрызались с Александром, когда был допрос. Мне тоже пытались отвечать очень грубо», – говорит Анастасия.

Все это, говорит Анастасия, с самого начала привело к тому, что не было надежд на справедливый приговор. Но вообще девушка не надеется на справедливость в Беларуси.

«В определенной степени были готовы, что ничего хорошего не стоит ожидать от белорусских судов. Хотелось бы сразу обратиться в международные судебные учреждения. Но мы должны пройти все ступени здесь, чтобы обратиться в Международный суд. Поэтому и двигаемся по порядку. Ждем второй суд, так как пока мы не получили отказа, да и если бы был отказ, то уже бы прислали нам бумаги. А так меня вот вызвали в суд, я ознакомилась с жалобами», – говорит Анастасия.

Геннадий Шутов на крестинах. Фото предоставлено редакции Белсата

Вечером 11 августа прошлого года Геннадий Шутов и Александр Кордюков вместе оказались на улице Московской в Бресте. Недалеко от этого места начали собираться люди. Вечер закончился трагически: Геннадий Шутов был смертельно ранен и умер 19 августа в минском военном госпитале, а Кордюкова задержали, и с тех пор он за решеткой.

Анастасия Баранчук обратила отдельное внимание на судей, которые вели процесс. Возглавляла заседание Светлана Кременевская.

«Во время вынесения приговора на последнем заседании судьи вели себя иначе. На предыдущих заседаниях судьи рассматривали людей, поднимали глаза, можно было поймать их взгляд. Это были обычные люди. Но во время последнего заседания было иначе. Судьи вышли с опущенными головами. Никто из трех судей не посмотрел в зал. А у судьи, которая зачитывала приговор, даже голос начал дрожать. Сначала выглядело, что судьи все слушают, делают какие-то выводы. Казалось, что они полностью понимают ситуацию, что нет доказательств, которые озвучивает обвинение. На последнее заседание Гаврилов с Голицыным даже не явились. Тогда мы и поняли, что ничего хорошего не будет. Я не исключаю, что они уже даже заранее знали, что скажут судьи».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».