Над «Гродно Азот» идет странный дым

Над «Гродно Азот» идет странный дым4
- 18.03.2021, 14:59
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Очередные пусковые операции «профессионалов», которыми заменили бастующих?
Telegram-канал «Стачком Азота» опубликовал видео, на котором над химическим предприятием идет странный дым.
Судя по видео, это так называемый «лисий хвост» — так химики называют выбросы, содержащие диоксид азота NO2 характерного желтого цвета. Таким образом происходит утилизация части газа. Подобная процедура не является нормальной, так как данное вещество относится ко втором классу опасности.