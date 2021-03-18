Саша Филипенко: Я твердо уверен, что белорусское общество все равно победит 18.03.2021, 15:14

Саша Филипенко

Мы сыграли лишь первый тайм.

Известный белорусский писатель Саша Филипенко в интервью «Радыё Свабода» сравнил ситуацию в Беларуси с футбольным матчем:

— Мы сыграли первый тайм, теперь перерыв, впереди второй тайм, в котором обе команды начнут очень осторожно, присматриваясь друг к другу, чтобы не пропустить решающую контратаку.

Я твердо убежден, что белорусское общество все равно победит, в дополнительное время или в серии пенальти. Не может группа людей, захватившая власть, терроризировать целую страну. Некоторое время может, но я надеюсь, что это будет недолго, и это поймут даже люди, находящиеся внутри этой группировки.

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