СМИ: В общежитии БНТУ покончила с собой 20-летняя студентка 6 18.03.2021, 16:02

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иллюстрационное фото: BELTA

Девушка училась на третьем курсе факультета маркетинга, менеджмента и предпринимательства.

Издание «Наша Нива» сообщило о том, что в общежитии БНТУ была найдена повешенной 20-летняя студентка

Девушка училась на третьем курсе факультета маркетинга, менеджмента и предпринимательства. Жила в общежитии.

Достоверной информации о причине самоубийства пока нет. Студенты говорят, что причиной могла стать ссора с парнем.

«Среди студентов ходит такая версия событий: был день рождения друга ее парня. Все вместе выпивали в общежитии, девушка тоже выпила и из-за чего-то поссорилась со своим бойфрендом, — рассказывают студенты. — Потом она вышла из комнаты со словами «пойду повешусь», ее какое-то время не было. Начали искать, постучались в ее комнату — закрыта.

И потом то ли сами студенты взломали дверь, то ли вызвали милицию… Но открыли, а девушка повесилась на ремне на двухъярусной кровати».

Говорят, девушка училась средне, на платном.

«Всегда улыбалась, абсолютно обыкновенная студентка, никто не замечал в ней каких-то таких наклонностей», — говорит одна из студенток из того же общежития.

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