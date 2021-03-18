Локдаун 3.0: третий раз с начала пандемии в Киеве вводят жесткий карантин 18.03.2021, 16:43

Что будет запрещено в украинской столице?

Жесткий локдаун в Киеве продлится три недели: с 20 марта по 9 апреля включительно. О таком решении сегодня, 18 марта, объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Во время третьей волны COVID-19 в Украине Киев стал первым городом-миллионником, который объявил о введении максимально строгих карантинных мер. С учетом прошлогоднего весеннего и январского локдаунов нынешний период максимальных ограничений в столице — уже третий.

«Новое время» объяснет, что будет запрещено и закрыто в Киеве уже с субботы, а что будет работать и в каком формате.

Когда вступает в силу локдаун в Киеве и почему его ввели

Киев усиливает карантин в ночь на субботу, с 00:00 20 марта. Локдаун продлится три недели (до 9 апреля).

Решение о его введении приняла 18 марта городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Киев внедряет строгие карантинные ограничения, потому что нам нужно спасать здоровье и жизни людей», — отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Власти города решили ввести такие меры заблаговременно, хотя официально Киев еще не попал в красную зону.

Кличко объяснил, что из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19 ситуация в больницах столицы может стать «катастрофической».

«Заполненность коек в медучреждениях города — уже более 70%. Ситуация с распространением вируса — без преувеличения угрожающая, — констатировал мэр столицы. — Кабмин умыл руки и оставил местные власти один на один с решением ситуации. И, поскольку премьер вчера заявил, что властям на местах не мешают принимать определенные решения, мы расцениваем это как право оперативно реагировать на ситуацию. А ситуация сложная и может стать катастрофической. Я сейчас никого не пугаю, но призываю всех осознать это!».

С 6 марта Киев находится в оранжевой зоне, однако в последние дни приближался к красной. Показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом в Киеве превышен уже много дней подряд. Кроме того, недавно в Киеве опасно вырос второй критерий оранжевой зоны: загруженность больничных коек с кислородом в столице 16 марта достигла 69,8% (не должна превышать 65%).

Если такая ситуация по двум маркерам заболеваемости сохраняется в течение трех дней, Киев по формальным показателям должен оказаться в красной зоне.

Что будет запрещено в Киеве

Власти столицы объявили о таких ограничениях с 20 марта по 9 апреля:

запрет на работу учреждений культуры (закрываются кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

запрет на работу торгово-развлекательных центров (в них могут работать только продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии)

ограничения на проведение религиозных богослужений (их запрещено проводить, если невозможно обеспечить как минимум 10 м² пространства на 1 человека);

запрет на проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

запрет на присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (матч Лиги Европы Шахтер — Рома 18 марта уже пройдет без зрителей)

рестораны, кафе и другие заведения общественного питания закрываются и будут работать исключительно на вынос.

Метро и транспорт будут работать?

Да. Общественный транспорт в Киеве — метрополитен и другие виды транспорта — будет работать в обычном режиме, заверил Виталий Кличко.

Однако в салонах троллейбусов, трамваев, автобусов должны строго соблюдать нормы масочного режима и перевозки пассажиров: количество пассажиров не должно превышать 50% мест для сидения.

Укрзализныця пока не ограничивает движение поездов через Киев — такое возможно только после специального указания Минздрава в случае попадания города в красную зону.

Что еще разрешено в условиях локдауна

В период трехнедельного жесткого карантина в Киеве могут работать (с ограничениями в отдельных случаях):

учреждения общепита (рестораны, кафе) — только в режиме «на вынос»;

продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины, магазины по продаже средств гигиены и бытовой химии — могут работать как отдельно, так и в ТРЦ;

автозаправочные станции — но без работы кафе и при условии соблюдения гигиенических норм;

парикмахерские, салоны красоты — будут работать по предварительной записи;

фитнес-залы и спортивные залы — будут работать по предварительной записи и без групповых занятий;

детские сады — будут работать в обычном режиме

школы после завершения весенних каникул (с 29 марта) вернутся к учебе, но учебный процесс для всех классов в школах Киева будет дистанционным;

банки (в т.ч. отделения ПриватБанка и Ощадбанка) — будут работать в обычном режиме;

почтовые отделения (Новая Почта и т. д.) — будут работать в обычном режиме.

Дополнительные правила на период жесткого карантина в Киеве

Все предприятия и организации бюджетной сферы в Киеве должны перейти на дистанционную работу (Кроме предприятий критической инфраструктуры).

Частному бизнесу столичная власть также рекомендовала максимально перейти на дистанционную форму работы.

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