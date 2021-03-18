ВОЗ: Британский штамм коронавируса становится доминирующим в Европе 18.03.2021, 17:29

Уровень заболеваемости продолжает расти и смещается на восток.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), британский штамм коронавируса распространился почти по всей территории Европы и постепенно становится доминирующим. Об этом заявил на брифинге директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает корреспондент "Гордон".

"Примерно 48 из 53 европейских стран и территорий сообщили о B.1.1.7. варианте, который постепенно становится преобладающим в регионе", – сказал он.

Клюге добавил, что ВОЗ особенно обеспокоена ситуацией в тех частях европейского региона, которые успешно справлялись с пандемией в первую половину 2020 года, то есть в центральной части Европы, на Балканском полуострове, в странах Балтии. По словам Клюге, теперь уровни распространения вируса, госпитализаций, смертности там одни из высочайших в мире.

"Уровень заболеваемости продолжает расти и смещается на восток", – сказал Клюге.

27 стран региона сейчас находятся в полном или частичном локдауне, 21 страна постепенно снимает ограничения. Некоторые страны ослабляют карантинные меры, исходя из предположения, что увеличение вакцинации немедленно приведет к улучшению эпидемиологической ситуации. Такие предположения, считает Клюге, делать рано.

"Давайте не будем сомневаться в том, что вакцинация сама по себе, особенно особенно с учетом разницы в распространении вакцины в странах, не заменит общественное здравоохранение и социальные меры", – подчеркнул он.

46 стран распределили более 107 млн доз вакцин от коронавируса, причем пять стран получили препарат в рамках международной инициативы ВОЗ COVAX. Однако лишь 3% населения в 45 странах прошли через полный курс вакцинации.

Поскольку охват вакцинацией в Европе составляет от менее 1% до 44%, слишком рано демонстрировать влияние вакцин на общую госпитализацию и смертность от COVID-19, сказал директор регионального бюро ВОЗ. Тем не менее, по его словам, первые данные из Израиля, Шотландии и Великобритании по эффективности вакцин Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обнадеживают.

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