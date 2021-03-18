Город остался без воды: подробности коммунальной трагедии в Жодино 1 18.03.2021, 17:39

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Фото: ex-press.by

В городе живет 64 тысячи человек.

Во всем Жодино отключили воду после аварии, которая произошла 18 марта в 8:45 на 110-трансформаторной подстанции БелАЗа, сообщает ex-press.by.

По словам жодинцев, сначала из крана потекла бурая вода, а потом пропала совсем.

Сообщается, что отключился распределительный пункт на подстанции БелАЗа, которая питает большую часть города, в том числе и водозабор "Северный".

Главный санитарный врач Жодино Сергей Коновалов направил директору Комбината общественного питания Евгению Лобану и руководителям объектов общественного питания и торговли Жодино письмо с пометкой "очень срочно".

Он рекомендует обеспечить питьевой бутилированной водой все учреждения образования, объекты общественного питания и торговли — как для питья, так и для приготовления пищи.

"Использование воды из централизованных сетей водоснабжения не рекомендовано до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований воды", — говорится в документе.

В Жодино живет 64 тысячи человек.

В июне 2020-го с подобной ситуацией столкнулись минчане: из-за аварии в "Мингорводоканале" несколько дней без питьевой воды были жители Фрунзенского и Московского районов.

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