Канье Уэст стал самым богатым афроамериканцем в истории США 18.03.2021, 17:48

Канье Уэст

Все дело в кроссовках.

Несмотря на то, что прошедший год был на редкость сложным в том числе и для Канье Уэста, и это не только связано с пандемией коронавируса, но и с его желанием баллотироваться в президенты США и предстоящим разводом с Ким Кардашьян, финансовые дела Уэста идут вгору. Его состояние оценивается в $6,6 млрд, пишет «Новое время».

Как сообщает Bloomberg, согласно финансовым документам его бренд обуви и уличной одежды Yeezy West демонстрирует стабильный рост, в том числе и благодаря партнерству с Adidas и Gap. Так, ожидается, что новая коллаборация Yeezy и Gap, которая появится в магазинах уже этим летом, принесет прибыль до $970 млн.

Единственное, что может существенно повлиять на его финансовое состояние — это развод с Ким Кардашьян, на который она подала в середине февраля. В браке родилось четверо детей: дочери Норт (7 лет) и Чикаго (3 года) и сыновья Сэйнт (5 лет) и Псалм (1 год).

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