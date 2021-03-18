Нефть торгуется почти на минимуме с начала месяца 18.03.2021, 18:45

За десять дней стоимость нефти Brent снизилась на шесть долларов.

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снижаются на торгах в четверг, 18 марта, передает korrespondent.net.

Так, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала более чем на 4% - до $65 за баррель. Это минимум с 4 марта.

В то же время нефть марки WTI подешевела на 4,3% - до $61,9 за баррель.

Напомним, на прошлой неделе цены на нефть достигали 71 доллар. Сейчас котировки падают из-за проблем с вакцинацией от коронавируса и снижения запасов в США.

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