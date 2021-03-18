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До +6°С ожидается в Беларуси в пятницу

  • 18.03.2021, 19:00
До +6°С ожидается в Беларуси в пятницу

Будет облачно с прояснениями.

Туман, мокрый снег и до 6 градусов тепла ожидаются в Беларуси 19 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем во многих районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1-7. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.

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