Зеленский и Науседа договорились координировать политику по вопросу БелАЭС 1 18.03.2021, 19:37

иллюстрационное Фото: lrp.lt

Литва неоднократно призывала Украину отказаться от импорта белорусского электричества.

Президент Литвы Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский на встрече 18 марта в Киеве договорились координировать политику своих стран относительно Белорусской АЭС, которую в Евросоюзе считают небезопасной, передает naviny.online.

После подписания ряда соглашений главы двух государств выступили с заявлениями для прессы. Науседа отметил, что «как Литва, так и Украина стараются достигнуть энергетической независимости».

«Однако мы не контролируем потоки электроэнергии из России, поэтому договорились скоординировать действия, нашу политику, синхронизировать ее, особенно что касается небезопасной Белорусской АЭС», — заявил он.

«Мы поддерживаем политику Украины не покупать электроэнергию с небезопасной электростанции», — подчеркнул литовский президент.

Как сообщает пресс-служба Науседы, на встрече с Зеленским президент Литвы заявил, что «решение о недопущении электроэнергии от небезопасной островецкой АЭС на рынок особенно важно для снижения геополитических, гибридных угроз и угроз энергетической безопасности в регионе».

«Островецкая АЭС — инструмент геополитического влияния России. Поскольку Украина решительно борется с агрессией этой страны, она также должна решительно противостоять рычагам ее экономического влияния», — считает Науседа.

На сайте Зеленского сообщается, что в рамках визита литовской делегации в Киев и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подписали совместную декларацию о намерении создать рабочую группу по усилению стратегического сотрудничества в сфере энергетики. Витренко также подписал техническое соглашение о вкладе Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины в деятельность расположенного в Вильнюсе Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

Представители Литвы неоднократно призывали Украину отказаться от импорта белорусского электричества, чтобы таким образом не спонсировать дальнейшее развитие БелАЭС. Однако украинские власти официально не заявляли о решении отказаться от покупки электроэнергии из Беларуси. С начала этого года возобновился импорт белорусского электричества, остановленный весной прошлого года. По данным энергетической компании «Укрэнерго», за январь—февраль 2021 года Украина приобрела в три раза больше электроэнергии из Беларуси, чем за весь 2020 год.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

В начале ноября 2020 года Литва на основании «антиостровецкого» закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском Белорусской АЭС. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

11 февраля этого года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Еврокомиссию «плотно сотрудничать с белорусскими властями в целях приостановки процесса коммерческой эксплуатации» БелАЭС «до полного выполнения всех рекомендаций по итогам стресс-тестов, а также должного информирования белорусского общества и соседних стран о принятых мерах».

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