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Путин хочет срочно поговорить с Байденом

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  • 18.03.2021, 19:54
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Путин хочет срочно поговорить с Байденом
фото: РИА «Новости»/Global Look Press

Президент РФ хочет поговорить «в любое удобное для американской стороны время».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов в ближайшее время — «либо завтра, либо в понедельник» — провести переговоры с лидером США Джо Байденом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РБК.

«Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник [провести разговор]. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время», — заявил Путин.

Он добавил, что «прямо сейчас» даст соответствующее поручение МИД. «Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения», — подчеркнул российский президент.

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