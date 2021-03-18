Гибралтар первым в мире закончил вакцинацию взрослого населения
- 18.03.2021, 20:12
Об этом сообщил глава Минздрава Великобритании.
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что Гибралтар первым в мире закончил вакцинацию взрослого населения от ковида. Об этом сообщает Sky News.
Все это благодаря тому, что поставки вакцины на территорию были беспрепятственными. Также местное население полностью обеспечено тестами и средствами индивидуальной защиты.
Населения Гибралтара сегодня составляет 34 тыс. человек. Прививки получили более 26 тыс. граждан.